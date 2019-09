Marcinko ocenil Jágra: Přijede i zraněný, to svědčí o jeho velikosti | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:39. Marcinko, 23:57. Marcinko, 25:45. Hrňa, 31:20. Marcinko, 51:31. O. Kovařčík, 51:45. P. Vrána Hosté: 41:59. J. Strnad, 47:49. Redlich Sestavy Domácí: Bartošák (Kváča) – Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Gernát, M. Adámek – Stránský, P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Novotný. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Austin, Lakos, Nash, Kehar, Smetana, Barinka – O'Donnell, Stach, Valský – Zikmund, Réway, Melka – Redlich, Machač, J. Strnad – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Rozhodčí Šír, Kubičík – Bryška, Hlavatý. Stadion WERK Arena, Třinec Návštěva 5400 (vyprodáno) diváků

Největší kladenská hvězda, Jaromír Jágr, byl kvůli zranění pouze na střídačce v civilu. Nebylo vám to líto?

„Určitě ano. Ale byl na střídačce a i to svědčí o jeho velikosti. Že i přes všechno, co dokázal a je zraněný tak přijede s týmem a jde ho podpořit. Stojí tam a dodává týmu aspoň takto sílu. Samozřejmě, zahrát si proti takovému hráči je vždy skvělé. Obrovský respekt před ním, ale Kladno není jen o něm. Jsou tam i další hráči a myslím si, že v určitých fázích nám ukázali, že budou velmi nepříjemným soupeřem i bez něj.“

Jak na vás nováček působil? Kladno mělo především úvodní přesilovky hodně dobře sehrané, souhlasíte?

„Přesně tak. Mají zkušené hráče. Měli jsme rozbor na videu, takže přibližně víme, co chtějí hrát. Ale i tak jim některé souhry vycházely. Budou určitě velmi nepříjemným soupeřem. To už ukázali.“

SESTŘIH: Třinec - Kladno 6:2. Mistr nedovolil překvapení a nováčkovi nastřílel šest gólů

Od druhé třetiny už jste si právě kladenské přesilovky daleko lépe hlídali. Především křížné pasy Martina Réwaye. Z jedné takové akce jste také v oslabení završil hattrick...

„Přesně tak. My jsme o tom věděli, ale ne vždy se podaří ubránit tyhle přihrávky a on (Réway) má ty ruce jednoduše takové, jaké má. Jde to křížem přes hřiště, aby našel volné hráče. Ale pak už jsme dávali větší pozor a oslabení jsme hráli precizněji. A hlavně jsme byli v zápase aktivnější a naše přesilovky nám vyšly. Tak musíme hrát stále.“

Jak vás těší hattrick hned na úvod sezony?

„Je to skvělé, ale výborné hlavně je, že jsme do sezony vstoupili vítězně jako tým. Čeká nás těžká série zápasů a vstup je vždy důležitý. Takže jsme rádi, že se to povedlo.“

Třinec - Kladno: Důrazný Marcinko přidal druhý gól v přesilovce, 2:0

A vaše zásahy z předbrankového prostoru? To je vaše oblíbené místo, že?

„Asi jste to lépe nemohli popsat, přesně tak to bylo. (usmívá se) Puky jednoduše padly přede mne a už šlo jen o to je trefit do brány. To by měla být moje deviza v předbrankovém prostoru. Jsem za ty góly pochopitelně rád. Nebyl to ale až tak jednoduchý zápas, těch bodů si vážíme.“

Na začátku třetí třetiny Kladenští stáhli na 4:2, ale stačilo vám 14 vteřin znovu odskočit. To je zlomilo?

„Také si to myslím, ale stav 4:0 pro nás byl celkem příjemný, musíme si na takové chyby dávat velký pozor. Protože ať hrajeme s kýmkoliv, tak v ten moment bylo nadšení a momentum na jejich straně. Zapnuli jsme ale zase na vyšší obrátky a ty další góly hru úplně uklidnily. Šli jsme si za vítězstvím celý zápas a body jsou zasloužené.“

Třinec - Kladno: Po prudké střele Gernáta se z dorážky prosadil Marcinko, 1:0