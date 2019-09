Jágr dorazil do Třince i zraněný, jel vlakem, pak ožíval. Chyběl i soupeři | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:39. Marcinko, 23:57. Marcinko, 25:45. Hrňa, 31:20. Marcinko, 51:31. O. Kovařčík, 51:45. P. Vrána Hosté: 41:59. J. Strnad, 47:49. Redlich Sestavy Domácí: Bartošák (Kváča) – Kundrátek, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Gernát, M. Adámek – Stránský, P. Vrána, Chmielewski – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Adamský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Novotný. Hosté: Cikánek (Brízgala) – Austin, Lakos, Nash, Kehar, Smetana, Barinka – O'Donnell, Stach, Valský – Zikmund, Réway, Melka – Redlich, Machač, J. Strnad – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Rozhodčí Šír, Kubičík – Bryška, Hlavatý. Stadion WERK Arena, Třinec Návštěva 5400 (vyprodáno) diváků

Zraněný Jaromír Jágr do Třince přijel pouze jako podpora spoluhráčů a rádce na střídačce. Dorazil vlakem kolem poledne, cestou zhltnul ligový speciál Sport Magazínu, se kterým se vyfotil i na sociální sítě. Před zápasem se šel podle zvyklostí na hotel natáhnout.

Pak už se plně koncentroval na obnovenou kladenskou premiéru. Na setkání s šéfy třineckého klubu, se kterými má výborné vztahy, čas tentokrát nebyl. Jágr pozorně sledoval rozbruslení, během zápasu pomáhal kladenským trenérům.

„Jeho přítomnost je pro nás i na střídačce obrovský přínos,“ přitakal kladenský kapitán Jakub Strnad. „Přijde mi, že se každý z nás hecne ještě víc.“ Jágr na střídačce „ožíval“ především při přesilovkách svého týmu, několikrát se naklonil k Jakubovi Valskému, který měl na povel první přesilovkovou formaci. „Ale jinak nám spíš radil ve hře pět na pět,“ podotknul Strnad.

„Je škoda, že nemůže hrát,“ litoval Jan Peterek, sportovní ředitel Ocelářů. „Lidi ho tady mají rádi, když tady měl v minulé sezoně podpisovou akci po tréninku s dětmi, byly na něj dlouhé fronty. Hrát proti takovému hráči je vždycky čest.“

Jágrova zápasová premiéra v třinecké WERK ARENĚ se tak musela podobně jako v sezoně 2017/18 odložit. Oceláři tehdy sice získali Jágra těsně před uzávěrkou přestupů na soupisku, počítali s jeho startem v elitní soutěži. V klubovém fanshopu už byly k dostání třinecké dresy s číslem 68. Ani tehdy to ovšem kvůli Jágrovu zranění a zaneprázdnění nevyšlo. „Snad mu to proti nám vyjde alespoň příště,“ věří Peterek.

Třinec - Kladno: Prasklé plexisklo zavinilo delší pauzu před závěrem zápasu

I třinecké hráče mrzelo, že si proti Jágrovi nemohli zahrát. Natěšený byl především obránce Milan Doudera. Kladenský odchovanec s Jágrem hrával během výluky, pamatuje i sestupovou sezonu 2013/14. „Jsem aspoň nesmírně rád, že je Kladno zpátky, hrozně jsem to klukům přál,“ říkal Doudera. „Povedlo se jim to asi až napopáté, těším se, že si zase zahraju doma na Kladně. Přeju klukům, ať se udrží, ale budou to mít hrozně těžké. Omladili, spoléhají hlavně na bojovnost, soudržnost. S tím jdou do sezony.“

Na ledě mistrovského Třince se Kladenští sice dlouho drželi, ale dva góly dostali v oslabení, jeden těsně po něm a jeden dokonce ve vlastní přesilovce. První přesilovková formace měla několik parádních akcí, i při plném stavu byli hosté asi pětkrát před Patrikem Bartošákem úplně sami. Ale buď pálili vedle, nebo do gólmana, který prožil vítěznou premiéru v novém dresu po přestupu z Vítkovic. „Měli tam obrovské šance, Bartes (Bartošák) nás podržel,“ přitakal Doudera. „Nebýt jejich nemohoucnosti v zakončení, mohl být v první třetině výsledek klidně jiný. Pak už jsme si k tomu něco řekli.“

Třinec - Kladno: Vrána skvěle provedl nájezd a Oceláři opět vedou o čtyři branky, 6:2

Úřadující mistři byli nad síly Kladna. Ocelářům šlapaly všechny formace. Ale i Jágr viděl, že přes mizerné výsledky z přípravy, kdy Rytíři prohráli všech šest zápasů s ligovými soupeři (skóre 12:34), nemusí v lize hrát druhé housle. „Výsledek je pro Kladno krutý, neodpovídá obrazu hry, hrálo velmi dobře a ztížilo nám to,“ uznal i třinecký trenér Václav Varaďa.

„Prohráli jsme si to sami zbytečnými fauly a nevyužitými šancemi,“ měl jasno zkušený obránce Michal Barinka. „Několikrát jsme jeli sami na branku, byly tam i v přesilovkách nějaké šance... Start jsme nezvládli, ale musíme se odrazit od drobných věcí a jít do dalšího zápasu. Rozebereme si to, co bylo špatně, kde jsme zbytečně ztráceli puky a pokusíme se to odstranit.“

Třinec - Kladno: Redlich poslal Adámka na hrazení, otřesený Ocelář ale naštěstí vyvázl bez zranění