Flek o karlovarském startu snů: Super, ale makáme dál. Chci předkolo | iSport.cz

Jaký je dojem z Pardubic zpětně. Vletěly na vás tak, jak jste čekali?

„No jéje, naše první lajna měla úvodní střídání asi dvě minuty dvacet. Z toho jsme byli dvě minuty u nás v pásmu. Ale podařilo se přežít, dali první gól, pak napadaly další z přesilovek a už jsme si zápas pohlídali. Musím pochválit celý tým. Chtěli jsme být pořád aktivní, žádný zanďour, výborný týmový výkon.“

A Karlovy Vary jsou první. Už jste si vyfotil tabulku?

(usměje se) „Trenér nám to po zápase v Pardubicích hned hlásil. Je to super, ale žádné hlavy v oblacích, sezonou musíme proplout přes tvrdou práci. V obou dvou zápasech nám skvěle chytal Filip Novotný, hrajeme jeden za druhého. Nesmíme se dívat na to, jestli jsme první, druzí... Máme za sebou dva zápasy, v pátek hrajeme s Kladnem, tam je potřeba zase bodovat.“

Když si vezmu ale vývoj od roku 2016, je u vás jedna změna dost vidět. Nemáte strach, jak zápas dopadne, už ho jdete vyhrát, víc si věříte.

„Máme kolem sebe starší kluky, kteří nás mladé dirigují. Je tady super parta, věřím, že když se budeme držet toho, co máme, budeme v soutěži úspěšní.“

V magazínu před startem sezony jsme vás tipovali na předkolo play off. To by sezona úspěšná byla?

„To je náš cíl! Za mě minimálně desítka, konečně bych chtěl udělat pořádnou sezonu, což je minimálně předkolo. Vždycky jsem myslel nahoru, ale předchozí roky se nám nedařily. V minulé sezoně jsme se udrželi zuby, nehty, jednou jsme i spadli, naštěstí se povedlo rychle vrátit. Teď mám z týmu dobrý pocit. Máme sílu a dravost.“

Na začátku ročníku nemáte problém s proměňování šancí. To byla taky dřív bolest, ne?

„No, nebudu říkat, že jsme nějak zkušený hráči. To určitě ne. Ale většina z nás se už otrkala, musíme v tom pokračovat. Góly jsou taky i někdy o štěstí, ale třeba v Pardubicích jsme si za tím opravu dobře šli. Práce v předbrankovém prostoru byla super, další věci taky. Pak to takhle sedne.“

SESTŘIH: Pardubice - Karlovy Vary 2:5. Hosté rozhodli v první části, využili tři přesilovky