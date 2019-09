Síla v týmu je, ale dotahovat nepůjde věčně, varuje Bulíř po další divočině | iSport.cz

Video k článku Vítkovice - Liberec: Obrat hostů dokonal Marosz v nájezdech, 4:5 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jste spokojení s výhrou za dva body?

„No, si myslím, že spokojenost asi určitě se dvěma bodama. Byl to strašně těžký zápas, Vítkovice dobře bránily naše útočné pásmo. Strašně těžko jsme se tam prosazovali a někdy jsme to chtěli možná až moc kombinovat do prázdné brány. Vymyslet něco hezkého, místo toho, abychom šli do jednodušší střely. Trošku nám to nelepilo a tlačili jsme zápas, jak jsme moc nechtěli. Ale jsme rádi za dva body.“

Třikrát jste museli dotahovat ztrátu, co bylo důležité pro to, že jste to pokaždé zvládli?

„V týmu je síla, nikdo se nepoloží a chceme výsledek uhrát i za nepříznivého stavu. Ukázali jsme to doma se Spartou (8:7p) a teď jsme taky dotahovali. Na druhou stranu to takto nepůjde věčně, pořád dotahovat. Bere to síly. Potřebujeme hru taky diktovat a mít zápas na své straně. Musíme se naučit vést, ne jen dotahovat.“

Před vaším vyrovnáním na 3:3 v 50. minutě se stala zajímavá situace, kdy vítkovický obránce Petr Šidlík odvolal vyloučení. Jak jste gesto vnímal?

„Za tohle bych mu chtěl strašně moc poděkovat. Hodně si cením toho, co udělal. Ne každý by takové gesto udělal. Vím, že hokejka v tom souboji byla jak moje, tak jeho a nejsem si jistý, jestli Bukartse trefila moje. Podle mě to byla ta jeho a nakonec se k tomu přiznal. Patří mu za to obrovský dík. I když jsme za to pak dali gól, je tady vidět charakter člověka a fair play, které ke sportu patří.“

Vy jste si nebyl jistý, čí hokejka Bukartse udeřila do obličeje?

„Nebyl, já jsem měl hokejku taky nahoře a nebyl jsem si jistý, jestli jsem někoho zasáhl, nebo ne. Podle mě ne a dopadlo to tak, že se k tomu Petr Šidlík přiznal. To oceňuji.“

Vítkovice - Liberec: Je vyrovnáno, po vzhazování Dolejše překonal Bulíř, 3:3

SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 4:5 po nájezdech. Marosz vystřelil svému týmu bod navíc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:00. Dej, 27:35. Mallet, 31:49. Guman, 50:27. Roberts Bukarts Hosté: 27:05. M. Zachar, 38:41. Knot, 49:15. Bulíř, 57:42. T. Hanousek, 65:00. Marosz Sestavy Domácí: Dolejš (s.n. Mi. Svoboda) – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Černý – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Hosté: Peters (Schwarz) – Šmíd (A), T. Hanousek, Derner, Graborenko, Kotvan, Knot, Kolmann – L. Hudáček, Bulíř (A), Birner – Lenc, Filippi, Marosz – L. Krenželok (C), P. Jelínek, A. Musil – M. Zachar, J. Vlach, Šír. Rozhodčí Obadal, Šír – Bryška, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 309 diváků