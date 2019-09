Kometa se Spartou + dvě derby. V televizi ani souhrn kola | iSport.cz

Jak známo, o přímé přenosy se v hokejové extralize od minulé sezony dělí dva subjekty: Česká televize a nově i O2 TV. Druhá společnost přinesla do éteru čerstvý vzduch, o což ji také šlo – její představitelé po nákupu vysílacích práv do všech stran hlásili, že jdou změnit zavedené pořádky ve stagnujícím prostředí. Že jim jde o nový pohled do prostoru, o němž například legenda Otakar Černý prohlašoval, že ho spravuje nejlepší hokejová televize na světě.

Kdyby tomu tak bylo, představoval bych si, že o nedělní program bude nefalšovaný zájem. Porcování víkendového extraligového programu se má následovně:

Sobota: exkluzivně vysílá O2 TV Sport – výběr z pátečního kola, případně předehrávka nedělního kola (2. volba po ČT)

Neděle: exkluzivně vysílá ČT první volbu nedělního kola.

Skutečnost je taková, že v sobotu a v neděli nedávali nikde nic. Na ČT sport v neděli běžel od 12:00 do 20:00 tenisový Laver Cup, po něm cyklokrosový Světový pohár, mezi závody žen a mužů vtiskli fotbalové Dohráno, od 23:25 byla původně v plánu smíšená cyklistická časovka mužů a žen. Namísto toho se tam nakonec vešla olympijská kvalifikace v baseballu. Hokej jako by nebyl.

A O2 TV Sport? V sobotní „hokejový čas“ v 17:30 byla nasazena repríza úterní Ligy mistrů mezi Interem Milán a Slavií, od 19:30 pak došlo na „živák“ z hokeje, ovšem šlo o duel švýcarské ligy, Zug doma vítal Lugano. Tady je na místě zmínit, že O2 TV namísto sobotního přenosu zahrnula výjimečně čtvrteční přenos mezi Spartou a Třincem.

Jasně, kanál ČT sport není nafukovací, neexistuje jenom hokej, musí se dostat i na ostatní, ale stejně… Fanoušek extraligy hned zkraje nové sezony utřel nos, bohužel zrovna v den, kdy by se slušelo mít spíš dva přímé přenosy po sobě, než žádný.