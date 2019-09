Bek Doudera ve svém 400. startu útočil na hattrick: Musíme vytěžit maximum | iSport.cz

Video k článku Třinec - Olomouc: Závěrečnou tečku udělal gólem do prázdné branky Doudera, 7:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

S Olomoucí to byla nečekaně velká přestřelka, čím to?

„Strašně moc jsme dneska chtěli vyhrát. Věděli jsme, že je potřeba zabrat, že chceme urvat body. Věděli jsme, že Olomouc bodovala v každém zápase zatím, že to bude nesmírně těžké. Je to houževnatý soupeř, nic nedá zadarmo. Jsme rádi, že jsme vyhráli a dali i nějaké branky.“

Váš první gól na brankáře Konráda zaskočil? Viděl jste po vyhraném buly mezeru?

„Hlavně jsem se snažil to dostat na bránu. Myslím, že Konrád neviděl přes bránící hráče a to tomu gólu hodně pomohlo.“

Letos jste dal už tři góly, stává se z vás kanonýr?

„To bych neřekl (směje se) To je spíše náhoda, že se to takhle sešlo. Hlavně, že jsme vyhráli, protože začátek soutěže jsme neměli moc dobrý. Sice jsme nehráli špatně, ale body jsme nesbírali vlastní vinou. Když budeme hrát takhle celých šedesát minut, tak budeme vyhrávat.“

Olomouc v závěru snížila z 5:1 na 5:3, bylo to pro vás ještě drama?

„No, co si budeme povídat, trošku nám zatrnulo. Dostali jsme dva rychlé góly, ale naštěstí jsme to uhlídali a zvládli zápas.“

Po prohře na Spartě, kde jste vedli 2:0 a prohráli 2:4, jste komentoval obrat peprným výrazem. Už jste se nechtěli dostat do podobné situace?

„Nechtěli jsme zase hazardovat, protože začátek sezony je nesmírně důležitý a pak se body těžce honí. Navíc my máme těžký los, hrajeme prakticky obden, takže síly hodně rychle ubývají. Proto musíme vytěžit maximum.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:09. P. Vrána, 26:02. M. Doudera, 28:16. Hrňa, 31:46. M. Kovařčík, 42:26. Adamský, 55:43. Chmielewski, 58:01. M. Doudera Hosté: 15:05. Olesz, 53:08. Ondrušek, 54:36. Irgl Sestavy Domácí: Kváča (Bartošák) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Hrachovský – Hrehorčák, P. Vrána, Stránský – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (C), Hladonik, Kofroň – Polanský. Hosté: Konrád (32. Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Dujsík, Valenta – Ostřížek, J. Knotek (A), Irgl – Strapáč, Kolouch, Klimek – Burian, Nahodil, Olesz – V. Tomeček, Skladaný, Hecl. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Hlavatý, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)