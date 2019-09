Brankář Vejmelka z Komety je v laufu: Chytil trestné střílení a 40 střel! | iSport.cz

Jak důležité bylo chytit nájezd hned v 5. minutě?

„Bylo to dost důležité. Zápas, minimálně začátek, by vypadal jinak, kdyby Vítkovice daly gól první. Byl to asi jeden z klíčových okamžiků. Doufám, že nám to pomohlo i psychicky potom.“

Šimon Stránský má hodně šikovné ruce, tušil jste, co udělá?

„Vůbec jsem nevěděl, co by mohl udělat. Prostě jsem to chtěl chytit a povedlo se. Neřešil jsem to nějak.“

Pomohly vám i dlouhé nohy? Dvakrát jste Stránského vychytal, přestože blafák do forhendu vysekl vždycky velmi slušně.

„Je fakt, že u té druhé situace jsem měl i trochu štěstí, protože tam jsem nebyl úplně u tyčky. Naštěstí to tam nezasunul. Byly to docela dost podobné situace, ale stálo při mě štěstí a máme i díky tomu tři body.“

Šlo na vás celkem 40 střel, vyhovuje vám takový zápřah?

„Je to pro mě rozhodně lepší, snažím se chytit každý puk. Na druhou stranu, když mám těch zákroků méně, tak je o to těžší udržet se v koncentraci. Je to tak lepší.“

Proti Vítkovicím se vám v minulosti dařilo už i v pardubickém dresu. Chytá se vám proti ostravskému týmu dobře?

„Je fakt, že zápasů proti Vítkovicím mám více, obzvlášť na začátku. Ať už v Brně, nebo v Pardubicích, ale neviděl bych v tom rozdíl. Nevnímám to, že by Vítkovice byly týmem, který by mi více seděl. Prostě to tak vycházelo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 13:29. Zaťovič, 19:09. Zaťovič, 41:52. Orsava Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Bodák – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Hosté: Vejmelka (Čiliak) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec (A), Plášek ml. – Orsava, Lev, Kucsera – Jenyš, Süss, P. Kratochvíl. Rozhodčí Kika, Stano – Gebauer, Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 905 diváků