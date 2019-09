NHL nevyšla, tak se vrací do Česka. Nestrašil začne sezonu v Třinci | iSport.cz

„Doufal jsem, že by mi letos mohl vyjít kemp v NHL, ale nedostal jsem nabídku try outu, takže jsme s agentem začali řešit Evropu a Rusko. Chtěl jsem hlavně co nejdříve hrát, protože herní praxe je pro hokejistu nejdůležitější. Nechtěl jsem sedět na gauči a čekat, jestli se něco objeví anebo ne. No a do toho přišla nabídka z Třince. Je to super tým, který na jaře vyhrál extraligu, má krásné zázemí a jsem opravdu rád, že jsem tady,“ líčil český reprezentant, který v uplynulé sezoně absolvoval s národním týmem také dva turnaje Euro Hockey Tour.

Mezi Oceláři a Nestrašilem existuje příslib, že někdejší účastník dvou světových šampionátů do dvaceti let může odejít za určitých podmínek za lukrativnější nabídkou do zahraničí. „Andrej je na extraligu nadstandardní hráč a on i my se teď nacházíme v období, kdy si můžeme vzájemně pomoct. Proto jsme se také gentlemansky dohodli, že pokud by obdržel nabídku z kategorie, která se neodmítá, nebudeme mu bránit,“ řekl Jan Peterek, sportovní ředitel Třince.

Peterkova slova potvrzuje i Nestrašil, který však setrvání pod Javorovým nevylučuje: „Plán je takový, že bychom si v této chvíli navzájem rádi pomohli a já udělám vše proto, dokud tady budu, aby se týmu co nejvíc dařilo, udělali jsme co nejvíc bodů a byli co nejvýš v tabulce. Neřeším teď, co bude třeba za měsíc. A pokud bych zůstal v Česku, tak je pro mě Třinec top týmem,“ uzavírá osmadvacetiletý rodák z Prahy.

Andrej Nestrašil, pro kterého to bude životní extraligová premiéra v domácí nejvyšší soutěži, je odchovancem pražské Slavie. Od roku 2008 působí v zahraničí, kde nastupoval nejprve tři sezony v QMJHL. V roce 2009 si jej vybral v draftu do NHL ve 3. kole a jako celkové číslo 75 tým Detroit Red Wings, s jehož farmou z Grand Rapids hrající AHL vyhrál v sezoně 2012/2013 Calder Cup.

190 centimetrů vysoký útočník nakouknul premiérově do nejprestižnější ligy světa v roce 2014, kdy si připsal první starty v NHL – nejprve v Detroitu, který jej draftoval, a po následné výměně také v týmu Carolina Hurricanes. Jeho nejlepší ročník v zámoří přišel v sezoně 2015/16. Až do osudného únorového utkání v Torontu, kdy po hitu od Kadriho skončil na mantinelu a vážně si poranil obratle, nasbíral v 55 zápasech 23 bodů (9+14). Do kolotoče NHL se vrátil až v následující sezoně. Celkem absolvoval v barvách Detroitu a Caroliny 128 utkání s bilancí 48 bodů (17+31). Poslední dva roky pak odehrál v dresu Nižněkamsku v KHL.