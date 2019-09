Cam Barker do Třince! Oceláři reagují na zranění v obraně. Přichází někdejší trojka draftu NHL! | iSport.cz

„Protože aktuálně máme ze zdravotních důvodů mimo hru hned pět obránců, což je pro mužstvo mimořádně složité, když si uvědomíte, že obvykle nastupuje v zadních řadách jen šestice beků, museli jsme být na hráčském trhu aktivní,“ vysvětluje sportovní ředitel Jan Peterek. „Na Cama jsme dostali tip, ve své kariéře získal skvělé zkušenosti, dlouho hrál v NHL, KHL, ve Švýcarsku anebo ve Finsku. Navíc disponuje výbornými fyzickými parametry a věříme, že nám v tomto složitém období pomůže.“

Ocelářům aktuálně v obraně chybí Lukáš Krajíček, Tomáš Kundrátek, Jakub Matyáš a Marián Adámek. Úterní předehrávku s Olomoucí (7:3) nedohrál David Musil. I proto přichází třiatřicetiletý Barker, který je někdejším dvojnásobným juniorským mistrem světa do 20 let. V NHL odehrál osm sezon za Chicago, Minnesotu, Edmonton a Vancouver. Celkem Barker naskočil v základní části NHL do 310 utkání a nasbíral 96 kanadských bodů (21+75). Ve Stanley Cupu odehrál 17 utkání (3+6).

Od roku 2013 hraje v Evropě. První sezonu na starém kontinentu strávil v týmu Barys Astana, další dva roky v bratislavském Slovanu, načež se vrátil do Astany. Pátou sezonu v Evropě načal opět ve slovenském hlavním městě, ale dohrál ji ve Švýcarsku v týmu SCL Tigers. V minulém ročníku nastupoval ve finské nejvyšší soutěži za klub Ilves Tampere.

„První kontakt s třineckým klubem přišel asi tak tři až čtyři dny zpátky, událo se to hodně rychle,“ říká pro klubový web Barker. „A protože se cítím dobře a fit a od Tomáše Kundrátka, se kterým jsem hrál ve Slovanu, jsem slyšel o tomto klubu pouze samé dobré věci, tak jsem nasedl na letadlo a jsem tady. Cestoval jsem sice z Vancouveru do Třince přes Frankfurt a Krakov celkem 18 hodin, ale tak na tyto věci jsem zvyklý z KHL. Důležité je, že jsem tady a těším se na první trénink, na první zápas i na celý tým.“

