SESTŘIHY: Kladno po obratu podruhé slaví, Jágr zářil. Třinec smetl Hradec | iSport.cz

Tříbodový Skalický rozebral Škodovku

Oba týmy vstoupily do utkání ve velkém tempu, ale brankové příležitosti se během první třetiny plné osobních soubojů rodily těžce. Ve třetí minutě se dostal odražený puk mezi kruhy ke Strakovi, jehož rychlou střelu stačil pohotově vyrazit mladoboleslavský gólman Růžička. Poté hosté promarnili přesilovou hru a v 11. minutě je opět od inkasovaného gólu zachránil Růžička, který stačil vleže na brankové čáře vyrazit Mertlovu dorážku.

Po pauze díky další početní výhodě zahrozili směrem dopředu také hráči Mladé Boleslavi, plzeňský brankář Frodl ale zastavil bombu volného Hrbase z pravého kruhu. Ve 35. minutě vyrazil Růžička Kaňákův pokus pouze k volnému Gulašovi, jenž pohotovou střelou z úhlu otevřel skóre. Jenže už o 24 vteřin později domácí propadli ve středním pásmu a po přečíslení tří na jednoho vyrovnal dorážející Skalický na 1:1.

V rušném závěru prostřední části následně bekhendovou střelu Šťastného hbitě vyrazil Frodl a z protiútoku nekrytý Mertl v dobré pozici zakončil nad. Indiáni si vzápětí vynutili tlak v útočném pásmu a hosty od pohromy proti gólovým šancím Indráka a Eberleho uchránil jen skvělý Růžička. Krátce před druhou sirénou v oslabení ještě překazil strážce mladoboleslavského brankoviště zakončení tváří v tvář Mertlovi.

V pokračující přesilovce Plzně na začátku závěrečné dvacetiminutovky trefil místo odkryté branky pouze tyčku Pour. Na druhé straně sice Frodl zlikvidoval šanci Zohorny po vyhraném vhazování, při vyloučení Houdka ve 43. minutě ale propustil za svá záda nahození z pravého rohu od Zbořila, který tak svou první extraligovou trefou dokonal obrat.

Domácí se poté ve snaze o vyrovnání tlačili do útoku, naopak z brejku mohl udeřit Žejdl. Hosté dokázali ubránit dvě přesilové hry Indiánů za sebou a v 54. minutě se při přečíslení dvou na jednoho protáhl před branku Skalický a upravil na 3:1. Plzeňští se pokoušeli zkorigovat skóre během dlouhé hry bez brankáře, kterou ukončil dvě vteřiny před závěrem střelou do prázdné branky Šťastný.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Plzeň): "Mladá Boleslav je fyzicky dobře připravený, bruslivý, pracovitý a silný tým. První třetina byla velmi vyrovnaná. Ve druhé třetině za stavu 1:0 jsme bohužel propadli, neudrželi jsme v útočném pásmu puk a dostali nešťastný vyrovnávací gól. Na konci druhé části jsme měli dát obrovské šance. Pokud se chceme někam posunout, musíme takové šance proměňovat. Zápas se zlomil až nešťastným gólem na 1:2. Z přemíry snahy jsme ve třetí třetině inkasovali další góly a už to nebylo ono. Nemyslím, že jsme odvedli špatný výkon, ale výsledkově to tak nevypadá."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme vstoupili dobře a tomu odpovídal bezbrankový výsledek po první třetině. Díky našemu brankáři a ohromnému štěstí jsme po druhé třetině neprohrávali o dva góly. Pak jsme dali šťastný rozhodující gól a obětavým výkonem, který byl podpořený výborně chytajícím gólmanem Růžičkou, jsme to zvládli. Stálo za námi i štěstí. Někdy podrží tým gólmana, dneska gólman podržel tým."

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 1:4. Bruslaři roztrhali Škodovku, zářil Skalický

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:01. Gulaš Hosté: 34:25. Skalický, 42:44. Zbořil, 53:46. Skalický, 59:58. Šťastný Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Moravčík, L. Kaňák, Jank, Vráblík, Houdek, Čerešňák – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kodýtek, Eberle – Rob, V. Němec, Indrák – Heřman, R. Vlach, Kantner. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (A), Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – Pabiška, Žejdl (A), Šťastný – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – Grim, R. Zohorna, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Pražák, Micka – Pešek, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5372 diváků

Nestrašilovi vyšla premiéra na výbornou

Nestrašil nastupoval v elitním útoku Ocelářů bez jmenovky, ale rychle se fanouškům představil. Hned v prvním střídání se natahoval po Rothově střele a tečovaný puk skončil za Lukešovými zády. Hlasatel oznámil jako autora gólu, který padl už po dvaceti sekundách, Nestrašila, ale později ho opravil na Stránského.

Hosté, za něž po půl roce hrál Koukal, byli v úvodní třetině střelecky aktivnější (10:4), dobře se pohybovali i kombinovali. Gólman Bartošák byl ale pozorný. To na druhé straně působil Lukeš, který chytal první extraligový zápas sezony, nejistě a pustil v desáté minutě střelu Adamského od modré čáry.

Od druhé třetiny Bartošáka vystřídal Kváča, který byl hned pod palbou. Hosté už po Smoleňákově zakončení zvedali ruce, ale od třineckého gólmana a tyče se puk vrátil do hry. Vzápětí zmrazil Třinec aktivní hosty potřetí, když udeřil ze své první početní výhody v zápase. Roth poslal puk za obranu Nestrašilovi, který naznačil Lukešovi střelu a bekhendovým blafákem zasunul puk mazácky do prázdné branky. Lukeše poté mezi tyčemi nahradil Mazanec.

Hradec následně promarnil 45 sekund přesilovou hru pět na tři, v níž Kváču opět zachránila tyč po zákroku Krajíčka, a v polovině zápasu inkasoval počtvrté. Po chytrém pasu Michala Kovařčíka zakončil Gernát do prázdné branky. Domácím stačilo v úvodních dvou třetinách na čtyři góly pouhých osm střel.

Hosté se snažili, ale nebylo jim přáno a gólem neskončily ani nebezpečné dorážky Rákose a Červeného. Domácím zatrnulo v závěru druhé třetiny, kdy Vrána natlačil Červeného na Kváču. Otřesený gólman ale po ošetření chytal dál.

S Hradcem mohlo být v úvodu třetí třetiny ještě hůře. Krajíček ale orazítkoval v přesilové hře tyč. Následně se hezkým gestem fair play vyznamenal hostující Miškář, když přiznal, že nebyl faulován a rozhodčí trest zrušili. Střeleckou smůlu hostů završil třetí tyčkou v zápase Rákos a Cingela vychytal Kváča. Změnu skóre nepřinesla ani poslední půl minuta, v níž hosté hráli přesilovku pět na tři.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): "Jsem rád za vítězství proti velmi dobrému týmu, který hraje poslední roky skvělý hokej. První třetina byla vcelku vyrovnaná. Vyhráli jsme ji, ale hostující tým si vytvořil hodně šancí, ve kterých selhal. Nás se drželo štěstí i v průběhu druhé třetiny, kdy jsme byli schopni odskočit a ubránit přesilovku soupeře pět na tři. Ve třetí části jsme hráli solidně z obrany, snažili jsme se Hradecké držet na odstup. Jejich pohybem si stejně vytvořili příležitosti, ale dnes jim nebylo souzeno. I z toho důvodu bereme tři body a oni jedou s prázdnou. Za výkon by si ale nějaký bod zasloužili, protože hráli velmi dobře. Patrik Bartošák má zranění v dolní části těla, podstoupí vyšetření a uvidíme, v jakém rozsahu jeho zranění je."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Myslím, že výsledek ovlivnil náš vstup do zápasu. Hned v prvním střídání jsme dostali gól, to vám na sebevědomí moc nepřidá. První třetinu jsme sice prohráli 0:2, ale měli jsme v ní pár šancí a bohužel jsme neproměnili. Zápas se lámal ve druhé třetině, kdy jsme prohrávali 0:3 a měli přesilovku pět na tři. Nevyužili jsme ji a vzápětí jsme dostali hřebíček do rakve v podobě dalšího gólu. Nebyli jsme ale dnes tak zakouslí a neměli takový pohyb jako v předchozích zápasech, což rozhodlo. Proti tak silnému soupeři, jakým je Třinec, musíte ze sebe vydat daleko více. Klukům nelze upřít snahu, měli jsme spoustu šancí, ale bohužel nám dnes asi nebylo shůry dáno, abychom nějaký gól dali."

SESTŘIH: Třinec – Mountfield HK 4:0. Nestrašil se ve svém novém působišti předvedl parádně

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:20. Stránský, 09:41. Adamský, 25:09. Nestrašil, 29:24. Gernát Hosté: Sestavy Domácí: Bartošák (21. Kváča) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, Krajíček (C), M. Doudera – Stránský, P. Vrána, Nestrašil – Dravecký, Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Polanský, Chmielewski – Kofroň. Hosté: Š. Lukeš (26. Mazanec) – Nedomlel, Zámorský, Gaspar, Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, T. Voráček – Perret, Bičevskis, Miškář – Červený (A), Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Koukal, Paulovič. Rozhodčí Hradil, Staňo – Gebauer, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 249 diváků

Skvělý obrat řídil Jágr se Zikmundem

Rytíři měli v úvodu dvě přesilové hry, ale Olomouc se ubránila. Už po 23 vteřinách šel pykat Knotek za faul na Jágra a Konrád musel krýt v oslabení nebezpečný pokus Valského z úhlu. Godlu pak prověřil tvrdou ránou Škůrek. Při Ondruškově vyloučení Hanáci byli sice pod tlakem, ale do šance Kladno nepustili. Až při plném počtu hráčů na ledě v sedmé minutě musel Konrád krýt možnosti Zelingra a Redlicha.

Godla měl minimum práce, ale v 10. minutě inkasoval. Olesz protečoval Švrčkovu přihrávku do úniku na Nahodila, který slovenského gólmana překonal blafákem do forhendu mezi betony. Potom pálil tvrdě Burian a ve 13. minutě hosté zvýšili, když se po rychlém protiútoku z levého kruhu trefil Skladaný. Potom zaváhání kladenské defenzívy nepotrestal Kolouch.

Po 67 vteřinách druhého dějství už Olomouc zvýšila. Irgl vystihl v obranném pásmu Stachovi přihrávku na modrou čáru na Kehara, ujel do úniku a forhendovým zakončením překonal Godlu. Ve 24. minutě snížil Jágr a připsal si ve čtvrtém duelu v sezoně druhý gól. Za modrou čárou převzal Zelingrovu přihrávku, najel na pravý kruh a prostřelil na bližší tyč Konráda.

Hanáci také hrozili, ale Godla byl spolehlivý. Hosté se v polovině utkání sice ubránili při Ondruškově trestu, ale v 34. minutě už Středočeši znovu udeřili. Puk za Konráda dostal po Machačově průniku z dorážky Redlich.

Kladenští se tlačili za vyrovnáním a po sérii nebezpečných situací se dočkali v 38. minutě. Z Jágrova souboje s dvěma protihráči mezi kruhy se dostal puk k Zikmundovi, který zamířil k levé tyči. Odpovědět mohl Irgl, Godla byl však na místě. Na druhé straně ještě před pauzou zahrozil Redlich.

Ve 43. minutě Rytíři mohli otočit stav. Austinova rána od modré čáry se odrazila od horní tyče a Zikmund už neměl prostor na dorážku. Godla kryl Irglův pokus, Konrád zase Stachovo zakončení po individuální akci. V 50. minutě se probil domácí kapitán Strnad, ale na zakončení už neměl ideální pozici.

Olomouc byla blízko opětovného vedení v 53. minutě. Kolouch se dostal do úniku, ale při kličce do forhendu jej Godla podrazil. Irglovo trestné střílení však slovenský gólman zlikvidoval lapačkou. Potom mělo šance Kladno. Konrád si poradil se Zikmundovým výpadem a při Ondruškově trestu i se zakončením Valského z otočky.

Rytíři se dočkali v nastavení, kdy po 75 sekundách v přečíslení rozhodl z pravého kruhu zápěstím Zikmund.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): "Chtěli jsme dnes potvrdit vítězství ze Zlína a opět bodovat. Do zápasu jsme vstoupili dobře, v prvních deseti minutách jsme byli aktivnější a měli jsme dvě přesilovky, které jsme sice nesehráli dobře, ale získali jsme díky nim tlak. Potom jsme bohužel udělali dvě chyby, které soupeř potrestal a dostal se do vedení. Když navýšil na 3:0, tak to s námi nevypadalo dobře. Gól na 1:3 nás ale vrátil do hry, zase jsme začali být aktivní a vytvářeli jsme si šance v útočném pásmu. Se štěstím se nám podařilo vyrovnat."

Jan Tomajko (Olomouc): "Zápas se pro nás začal vyvíjet dobře, první třetinu jsme vyhráli 2:0 a hned na začátku druhé jsme zvýšili na 3:0. Kladno ale od první minuty hrálo výborně a mělo výborný pohyb. I v té první třetině, v které jsme z dvou protiútoků dali góly. Za stavu 3:0 jsme trochu vypnuli a už jsme se do toho nemohli dostat. Ve třetí třetině mělo Kladno více šancí, ale my jsme měli trestné střílení, ze kterého jsme mohli rozhodnout. Bohužel jsme nerozhodli. Prodloužení už je loterie - jedno přečíslení. Pro nás je to ztráta, protože vedení 3:0 bychom si neměli nechat utéct."

SESTŘIH: Olomouc - Kladno 4:3pp. Jágr zářil, v prodloužení rozhodl Zikmund

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:25. Jágr, 33:49. Redlich, 37:07. Zikmund, 61:15. Zikmund Hosté: 09:27. Nahodil, 12:44. Skladaný, 21:07. Irgl Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Zelingr, Barinka, Smetana – Jágr, Zikmund, Valský – Redlich, Stach, J. Strnad – Hajný, Machač, O'Donnell – Réway, T. Kaut, Š. Bláha – Melka. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Valenta – Klimek, J. Knotek, Ostřížek – Irgl, Kolouch, Strapáč – Olesz, Nahodil, Burian – Hecl, Skladaný, V. Tomeček. Rozhodčí Hodek, Horák – Jindra, Zíka Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3625 diváků

Neporažení Bílí Tygři prohloubili zlínskou bídu

V brance Zlína nastoupil při zranění brankářské jedničky Kašíka mladík Huf. První ostrý zákrok si ale připsal hned po 20 vteřinách hry jeho protějšek Peters, který vychytal Köhlera. Na druhé straně nebezpečně pálil Filippi. V páté minutě už šli domácí do vedení, když tečí Zacharovy střely otevřel skóre Jelínek.

O dvě minuty později už Bílí Tygři vedli o dvě branky: Filippi vyhrál vhazování přesně na Marosze a ten propálil Hufa. První přesilovku zápasu si zahráli hosté, Palmbergovu střelu ale pokryl Peters. V závěru první dvacetiminutovky tak udeřili znovu Severočeši, když Vlachovo nahození od modré čáry usměrnil za Hufova záda Ordoš - 3:0.

Zlínští naskočili zpátky do zápasu ve 25. minutě, kdy střelou z úhlu překvapil Peterse Šlahař. Liberci mohl vrátit tříbrankové vedení Marosz, Huf se blýsknul výborným zákrokem. Nepřišel si na něj ani unikající Filippi. Na druhé straně propálil Peterse Szturc, jeho branka ale nebyla kvůli přerušení hry hlavním rozhodčím uznána.

Blízko čtvrtému gólu domácích byl Filippi, jeho střelu v přesilovce ale zastavila pouze tyč. Sedm vteřin před druhou sirénou se však na modré čáře opřel do puku Kotvan a propálil vše, co mu stálo v cestě.

Také vstup do třetího dějství vyšel Bílým Tygrům parádně a po přihrávce Hudáčka zvyšoval už na 5:1 Bulíř. Berani ale přispěchali s okamžitou odpovědí, prosadil se Szturc. A za další minutu už to bylo znovu jen o dvě branky. Palmbergovu sraženou ránu doklepl za Petersova záda Köhler a ještě dal hostům naději.

Liberečtí si ale pomohli přesilovou hrou. Po pěkné akci Lence se podruhé v utkání trefil Marosz. Ten poté útočil dokonce na hattrick, proti jeho dělovce bez přípravy ale výborně zasáhl Huf. Na konečných 6:4 pak upravil v samém závěru utkání hostující Ondráček.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): "Euforii z vítězství nám trochu kazí věci, jež se nám v poslední době ve hře vyskytují. Ať už se jedná o individuální chyby, nebo lehkovážnost a lajdáckost, které nás stojí spoustu obdržených branek. Jinak jsme po většinu utkání měli navrch. V některých fázích jsme sice hráli až moc na krásu, ale byli jsme produktivní. Díky tomu se nám dařilo držet si gólový náskok až do konce."

Antonín Stavjaňa (Zlín): "O všem rozhodla první třetina. Domácí v ní šli lehce do vedení 3:0. Potěšila mě snad jen dobře sehraná přesilovka z naší strany. Další přesilové hry už jsme ale moc dobře neodehráli. Domácí nám v utkání dělali problémy svou aktivitou a agresivitou. Dali jsme sice čtyři branky stejně jako Plzni, nevezeme ale žádný bod, a tak nemůžeme být spokojeni."

SESTŘIH: Liberec - Zlín 6:4. Gólové hody pod Ještědem, zaskvěl se Marosz dvěma góly

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:38. P. Jelínek, 06:18. Marosz, 17:34. Ordoš, 39:54. Kotvan, 40:23. Bulíř, 45:14. Marosz Hosté: 24:02. Šlahař, 41:43. Szturc, 42:44. Köhler, 59:16. J. Ondráček Sestavy Domácí: Peters (Schwarz) – T. Hanousek, Šmíd (A), Kotvan, Knot, Derner, Graborenko, Havlín – L. Hudáček, Bulíř (A), Birner – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar (C), P. Jelínek, L. Krenželok – Ordoš, A. Musil, J. Vlach. Hosté: Huf (Kořének) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, Řezníček, Buchta, Gazda – Köhler, Palmberg, Dufek – Szturc, Herman, Okál (A) – Kubiš, Honejsek, J. Ondráček – Fryšara, Popelka, Šlahař. Rozhodčí Šír, Kika – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Home Credit Arena, Liberec

Trápení Dynama prodloužil gól beka Šidlíka

Oba týmy pojaly zápas od začátku hodně bojovně, přesto bylo v bezbrankové první třetině k vidění několik velkých šancí. V sedmé minutě Harju obelstil Svobodu, ale pak nezasunul puk do odkryté branky. Na druhé straně se Lakatoš při samostatném úniku v oslabení ukličkoval až k zadnímu mantinelu. Při šanci unikajícího Hovorky zachránila Vítkovice horní tyčka a osamocený Bukarts při nájezdu tří proti jednomu pálil jen do Kacetla.

Bezbrankový stav trval do 25. minuty, kdy šel Schleiss v oslabení odvážně před Kacetla a odražený kotouč bleskově dorazil do sítě. Ještě v téže přesilovce Dynamo srovnalo: Svobodu nejprve zachránila tyč, ale volný puk si našel Harju a doklepl ho do branky. Vstřelené branky zápasu prospěly a další šance přišly vzápětí.

Volnější režim v obranné činnosti vyhovoval hlavně hostujícímu týmu. Ve 30. minutě se po dlouhém tlaku dostal ke kotouči osamocený Kvasnička a snadno vrátil vedení na stranu Vítkovic. Svobodovi poté po střele Eklunda a dobrém zákroku znovu pomohla tyčka. Tutovku následně neproměnil Stránský, ale ve 36. minutě Šidlík při přesilovce ranou z křídla přece jen Kacetla propálil.

Na tahu bylo Dynamo, ale to se před Svobodu tlačilo marně. Výjimkou byly dvě nebezpečné střely, které vyslal Harju. Ke kontaktnímu gólu domácímu týmu pomohlo ve 48. minutě štěstí, když Holland při své střele zlomil hůl, ale tečovaný kotouč se přesto dokutálel za čáru. Vítkovičtí dál pozorně bránily a držely hru daleko od své branky. Jejich náskok navíc málem navýšili Dej a Lakatoš. Nestalo se, ale hosty to mrzet nemuselo.

Ohlasy trenérů

Radek Bělohlav (Pardubice): "Potřebovali bychom podobný zápas otočit a ubojovat. Hokej se hraje 60 minut a my jsme hráli relativně dobře v první a třetí třetině. Nástup do druhé části se nám vůbec nepovedl a touto pasáží jsme si zápas prohráli. Kdybychom dneska dokázali proměňovat šance, tak jsme mohli vyhrát."

Jakub Petr (Vítkovice): "Věděli jsme, že Pardubice mají smrtící brejky, přesto jsme v prvních deseti minutách měli snad šest ztrát v útočném pásmu, a to byla pasáž, kdy jsme o ten zápas mohli přijít. Postupně jsme se zlepšili a vrátili k našemu živelnému hokeji. Zápas byl chvílemi hodně divoký, bylo tam plno šancí a hráči na obou stranách propadali, proto to nechci moc rozebírat. Těší mě, že jsme i s naším mladým týmem zvládli koncovku, ve které nám v úvodu sezony trochu chyběla zkušenost."

SESTŘIH: Pardubice - Vítkovice 2:3. Dynamo prohrálo potřetí v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:17. Harju, 47:33. Holland Hosté: 25:55. Schleiss, 29:33. Kvasnička, 35:03. Šidlík Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), Piché, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Harju, R. Kousal, Tybor – Látal, J. Kloz, Hovorka – Mandát (A), Poulíček (A), Machala – Machač, Pochobradský, Matýs. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička, Bodák – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Ganger, Klouček Stadion enteria arena Návštěva 6388 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 6 4 2 0 0 34:25 16 2. M. Boleslav 6 3 2 0 1 20:12 13 3. Třinec 8 4 0 1 3 29:21 13 4. Olomouc 7 3 1 2 1 19:18 13 5. Vítkovice 7 3 1 2 1 18:19 13 6. Mountfield 6 4 0 0 2 20:20 12 7. Plzeň 6 3 0 1 2 22:21 10 8. Brno 5 2 1 1 1 10:6 9 9. K. Vary 5 3 0 0 2 16:13 9 10. Sparta 5 1 1 1 2 20:22 6 11. Kladno 6 1 1 1 3 16:25 6 12. Litvínov 5 1 0 0 4 9:13 3 13. Pardubice 6 1 0 0 5 9:18 3 14. Zlín 6 0 0 0 6 13:22 0 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

