Jágr gólem odšpuntoval obrat Kladna z 0:3 na 4:3: Cenu vrátím, ať ušetříme | iSport.cz

Když se trefil před týdnem ve Varech, pousmál se: „Nebojte. Když to dobře dostanu, pár gólů ještě přidám.“ Teď to 47letý kladenský majitel znovu ukázal. Olomouckého brankáře Konráda prostřelil přesnou ranou do růžku. A po jeho brance domácí zefektivnili koncovku a nakonec berou dva body za výhru 4:3.

Co podle vás rozhodlo?

„Nemyslím si, že by tam byl nějaký konkrétní moment. My jsme ze stejné hry dostali tři góly, pak jsme dali čtyři. Šlo jenom o to, abychom nepřestali věřit tomu, co hrajeme. I když je to těžké. Nebyli jsme horším týmem, určitě ne prvních deset minut. Udělali jsme jednu chybu, oni to potrestali. Pak hned další, když v úvodu druhé třetiny jeli sami na bránu. To jsou naše chyby, to není tak, že by si něco vypracovali. Neříkám, že jsem za to rád, že to děláme, ale na druhou stranu vím, že je těžké jít z první ligy do extraligy a vyvarovat se těchto věcí. To se nezmění lousknutím prstu, to je dlouhodobý proces a musíme na tom pracovat. Postupně to odbourávat.“

Takže o to je výhra cennější?

„To určitě ano. Záleží, jak se na to člověk dívá. Pamatuju si, že v baráži proti Chomutovu to bylo stejné. Taky jsme prohrávali 0:3, otočili jsme to. Bylo to podobné. Nepoložili jsme to, věřili jsme tomu do poslední chvíle. Dali jsme kontaktní gól. Pak už to byla otázka času.“

I váš gól na 1:3 byl důležitý.

„A rozhodnulo pak to, že Denis Godla chytil za stavu 3:3 penaltu. Bylo by těžké se dostat zpátky do hry, když prohráváš 3:4, není už tolik sil. Navíc, když se vrátíš z 0:3, je to ubíjející. Penalta byla klíčová. Musíme ale zlepšit přesilovky.“

Vy jste naopak zápas odehráli bez jediného vyloučení, to také byl z vašeho pohledu rozhodující moment.

„Disciplína! Něco stáli ti rozhodčí. (usměje se) Legrace musí být.“

Co jste říkal na to, jak hrál Ladislav Zikmund, střelec dvou gólů?

„Se Zikym hraju dva roky, takže vím, jaký je to hráč. Jak je cenný. A důležitý i pro mě osobně. Nepřekvapilo mě to. Udělal další dva nájezdy, vybojoval přesilovku. Zasloužil si to. Měl být vyhlášený nejlepším hráčem.“

Takhle jste dostal cenu vy, stejně jako předtím ve Zlíně.

„Bohužel je to udělané u nás v Kladně tak, že abychom nemuseli kupovat novou cenu, dostanu ji já, a hned ji vrátím. My jako klub šetříme, kde se dá. Ale nikomu to neříkejte, aby se po nás neopičili s tímhle trikem.“ (směje se)

Kladno - Olomouc: Jágrova druhá trefa v extralize! Střelou zápěstím poslal kotouč za záda Konráda, 1:3

Sám jste říkal, že musíte zlepšit přesilovky. Co konkrétně?

„Asi všechno. Na druhou stranu náš plán je jiný. Z mého pohledu máme hodně věcí, které musíme zlepšovat. Víc než početní výhody. I když si lidi řeknou, že jsou klíčové. Ale když trénuješ přesilovky, celý trénink je na prd. Takže toho nejsem moc zastáncem. Věřím tomu, že na to přijde čas, až bude více utkání, kdy si člověk bude potřebovat odpočinout nebo jen tak vybruslit. Je to těžké skloubit. I když přesilovka je klíčová, tak hra pět na pět, obrana, to jsou pro nás teď důležitější věci. Aspoň z mého pohledu. Nemůžeš dělat všechno. Musíš si udělat priority a postupně se do toho dostat. Věřím, že uděláme nějaké body i bez přesilovek.“

Na rozbruslení jste si vzal helmu, abyste se vyhnul pokutě?

„Už jsem šel s helmou ve Zlíně, předtím to byla z mojí strany pověrčivost. Nikdy jsem ji neměl na rozbruslení. Měnit něco po třiceti letech, to je těžký. Nedá se nic dělat.“

Nakonec jste ale v obou případech vyhráli, navíc jste byl hráč zápasu. Měl jste jí tedy mít i předtím.

(směje se) „Asi jo, ale to by bylo nespravedlivý. To bych to sbíral jako maliny ty trofeje.“

Už máte pocit, že kladenská hra jde nahoru?

„Nemůžu mluvit o prvních dvou zápasech, protože jsem je nehrál. Ale v těch dalších čtyřech, ve kterých jsem nastoupil, tak co se týká hry pět na pět, neměli jsme problém. I když jsme dostali sedmičku ve Varech. Nebyli jsme při hře pět na pět horším týmem. V každém utkání jsme byli ve hře. Někdy jsme měli štěstí, někdy smůlu. Ze střídačky je to něco jiného. Pro mě je výhoda, že si to můžu vyzkoušet i na ledě. Abych věděl, že to, co trénujeme, má smysl. Protože to hraju. I když nebudeme hrát krásný styl, jako ostatní týmy. Ale musíš hrát s tím, co máš.“

Máte pocit, že hra útočníka Davida Stacha se zlepšuje?

„U něj je to spíše o kondici. Když na tom bude dobře kondičně, tak se o něm vůbec nemusíme bavit. Ono je to ale těžký i v tom, že u nás musí být klíčový hráč. Když byl v Plzni, tak to na něm zas tolik nestálo. To si někteří hráči musejí uvědomit. Jako Valda (Jakub Valský). Najednou se jejich pozice mění. Z hráče musíš být TOP hráč, který rozhoduje zápasy. Je to těžké se přizpůsobit. Musíš jít, i když se ti nedaří, ale nedá se nic dělat. Všichni na tebe čekají, koukají, až to rozhodneš. Není to jednoduché, hlavně psychicky, když na tebe všichni spoléhají a ty jediný víš, že na to nemáš nebo se necítíš dobře. Ale to nesmíš ukázat. To je právě ten tlak, zodpovědnost.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:25. Jágr, 33:49. Redlich, 37:07. Zikmund, 61:15. Zikmund Hosté: 09:27. Nahodil, 12:44. Skladaný, 21:07. Irgl Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Zelingr, Barinka, Smetana – Jágr, Zikmund, Valský – Redlich, Stach, J. Strnad – Hajný, Machač, O'Donnell – Réway, T. Kaut, Š. Bláha – Melka. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Valenta – Klimek, J. Knotek, Ostřížek – Irgl, Kolouch, Strapáč – Olesz, Nahodil, Burian – Hecl, Skladaný, V. Tomeček. Rozhodčí Hodek, Horák – Jindra, Zíka Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3625 diváků