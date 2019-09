Jágr neriskoval další pokuty a vzal si helmu: Je to těžké měnit po 30 letech | iSport.cz

První prohřešek? Pokuta dva tisíce. Druhé rozbruslení před zápasem bez helmy na hlavě? Pokuta čtyři tisíce korun. Hrající majitel Kladna Jaromír Jágr vyfasoval v úvodu extraligové sezony kuriózní trest. „Nevím, kdo tohle vymyslel… Já chápu, že se liga snaží dbát na bezpečí hráčů, na druhou stranu, tahle záležitost by měla být interní věcí samotného hokejisty,“ řekl už minulý týden v rozhovoru pro iSport Premium.

„Můj pohled je, že rozbruslení není součást zápasu, nejsou na ledě rozhodčí, je to pouhá rozcvička. Není to zápas, je to moje rozbruslení, mé rozhodnutí. Když na to přijde, je čistě moje věc, jestli se jdu rozbruslit, nebo zůstanu v kabině a přijdu až na utkání. Rozbruslení není povinnost. Nikdo nám za ně body nedává, nikdo proti nikomu nehraje, můžu si tam dělat, co chci,“ dodal Jágr k záležitosti.

Na otázku, zda si helmu vezme na rozbruslení před pátečním utkáním ve Zlíně, zůstal rozhořčený. „Buď si ji vezmu, anebo nepůjdu vůbec,“ řekl. „Vždyť já tam stejně chodím jenom na tři minuty, na víc ne. Žádné brzdy, nic. Víc mi dá rozcvička u kabiny než na ledě. Tam si jen dám dvě kolečka, brusle mám vyzkoušený, tak co…“ dodal.

Nakonec si Jágr jak v pátek ve Zlíně, tak v nedělním domácím duelu proti Olomouci, helmu na rozbruslení vzal. „Předtím to byla z mojí strany pověrčivost. Nikdy jsem ji neměl na rozbruslení. Měnit něco po třiceti letech, to je těžký. Nedá se nic dělat,“ nebyl z toho nadšený. Svému Kladnu alespoň ušetřil další zbytečné pokuty.

Rytíři navíc prožili výborný víkend. V pátek vyloupili poslední Zlín 2:1 a v neděli předvedli dokonalý obrat proti Olomouci z 0:3 na 4:3 v prodloužení. Doma proti Hanákům se Jágr podruhé v sezoně prosadil, v obou zápasech byl vyhlášen nejlepším hráčem. Že by to mělo nějakou spojitost s helmou při rozbruslení? „Asi jo, ale to by bylo nespravedlivý. To bych to sbíral jako maliny ty trofeje,“ smál se v neděli.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 6 4 2 0 0 34:25 16 2. M. Boleslav 6 3 2 0 1 20:12 13 3. Třinec 8 4 0 1 3 29:21 13 4. Olomouc 7 3 1 2 1 19:18 13 5. Vítkovice 7 3 1 2 1 18:19 13 6. Mountfield 6 4 0 0 2 20:20 12 7. Plzeň 6 3 0 1 2 22:21 10 8. Brno 5 2 1 1 1 10:6 9 9. K. Vary 5 3 0 0 2 16:13 9 10. Sparta 5 1 1 1 2 20:22 6 11. Kladno 6 1 1 1 3 16:25 6 12. Litvínov 5 1 0 0 4 9:13 3 13. Pardubice 6 1 0 0 5 9:18 3 14. Zlín 6 0 0 0 6 13:22 0 Generali Play-off

