Kometa okradla Vary: Nebyli jsme to my! Výhra i varování, řekl střelec Horký | iSport.cz

Máte tři body, další výhru. Výkon ale zdaleka ideální nebyl, souhlasíte?

„Určitě, sami to víme. Dvě třetiny to bylo opravdu špatné, neplnili jsme nic z toho, co jsme měli. Vůbec jsme nestříleli, nebyli jsme to my. Těch tří bodů si hrozně ceníme, ale další zápas musíme odehrát úplně jinak. Takhle to dál určitě nejde.“

Jak si ten bezkrevný 40 minut trvající výkon vysvětlujete? Jako by vás to nebavilo, nechtělo se vám.

„Nevím, v útoku se trochu trápíme. Máme nejmíň vstřelených gólů ze všech týmů, což o něčem vypovídá. Zatím to z naší strany není dobré. Málo se tlačíme do branky, nedokážeme si vytvářet během zápasu dostatek šancí. Musíme na tom stoprocentně zapracovat.“

Už třetí třetina ale naznačila, že krize by nemusela být až tak velká.

„V kabině jsme si řekli, že takhle to dál nejde. Že sem jedeme iks hodin autobusem a takový výkon přece předvést nemůžeme. Že musíme začít všechno cpát na bránu, že tam něco určitě spadne. A taky se to stalo. Lvíček (Jakub Lev) to tam dorazil, nakoplo nás to. Pak se nám tam párkrát otevřel prostor a dali jsme další branky.“

O tu vítěznou jste se postaral vy. A stála za to. Prosmýkl jste se mezi dvěma obránci a zamířil přesně do šibenice.

(úsměv) „Jo, spadlo to tam hezky. Ondra Němec to výborně vyvezl z pásma, já jsem si najel mezi beky, on mi to mezi ně poslal přesně na hůl. Já jsem si už jen postrčil puk před sebe a vystřelil. Jsem moc rád, že to tam padlo.“

Když to vezmu pozitivně, ukázala se tímto jinak nepovedeným zápasem síla Komety? Nedaří se, nehrajete dobře, ale stejně dokážete zapnout a vyhrát.

„Myslím si, že jo. Máme v týmu spoustu velkých jmen, sílu máme. Víme to. Jde vidět, že když chceme, tak to jde. Nemůžeme ale zapnout až v poslední třetině, potřebujeme hrát takhle od začátku. Když tohle zvládneme, půjdeme tabulkou nahoru.“

Zase můžete poděkovat brankáři Karlu Vejmelkovi, který vás v utkání i přes tři inkasované góly výtečně podržel.

„Určitě! A nejenom dneska. Karel chytá na startu sezony fantasticky pokaždé. Je to naše velké plus. Po první třetině mohlo být klidně hotovo, on to ale zavřel.“

Hokejisté Komety Brno vyhráli v dohrávce 6. kola extraligy na ledě Karlových Varů 4:3, bodovali popáté za sebou a díky čtvrté výhře v sezoně se posunuli na šesté místo tabulky.







