Blümel opustil univerzitu a je v Pardubicích: Dospělý hokej mi pomůže | iSport.cz

Vzdal jste se NCAA, hráči po draftu nechodí z Ameriky do Česka, ale opačně. Každého asi napadne jedna zásadní otázka. Proč jste zpátky v Pardubicích?

„Univerzitu jsem se rozhodl nakonec opustit z osobních důvodů a dalším krokem pak bylo Česko. Chtěl jsem hrát dospělý hokej. Může mě posunout zase o něco dál.“

Lépe než univerzita?

„Porovnávat NCAA a extraligu asi ani nejde, každá má v sobě něco do sebe. Ale mám takový názor, že mi pomůže, když budu hrát v Česku s dospělými.“

Osobní důvody se dají vysvětlovat tak, že vám univerzita prostě nesedla?

„Nezlobte se, ale osobní důvody bych dál rozvádět nechtěl.“

Dobře, a jak reagoval na odchod do Česka Edmonton?

„Nejvíc jsem všechno řešil s agentem a rodinou, všichni mě podporovali. Edmonton mi dal spíš volnou ruku, hlavně chtěl, abych měl někde angažmá. Teď záleží na tom, jak budu hrát.“

S jakým očekáváním do Pardubic přicházíte? Kdybyste měl hrát pět minut na zápas, asi by vás to nikam moc neposunulo...

„Přicházím sem hlavně s pokorou. Jsem v Pardubicích jedním z nejmladších hráčů v týmu a místo si budu muset vybojovat. Na to se hodně těším.“

Pokora důležitá určitě je. A co důvěra ve své schopnosti, že si místo získáte?

„Ta je důležitá taky, nesmím se bát hrát s pukem, věřit si.“

Budete v akci už v pátek ve Zlíně?

„To není otázka na mě, spíš na trenéry. Ale pokud se v sestavě objevím, budu stoprocentně připravený.“

Když jste ladil příchod do Pardubic, ani jste se i s výhledem na MS20 nezajímal, kam by s vámi mohl klub počítat?

„Ne, takhle konkrétně jsme to neřešili. Na dvacítky v Česku se těší každý, určitě bych tam chtěl být taky a vím, že potřebuju hrát, abych se tam dostal. Ale plán, jestli a jak bych měl v Pardubicích nastupovat, jsme neprobírali. Zásadní je, co si svým výkonem a přístupem vybojuju.“

Dospělý hokej budete hrát poprvé. Čekáte, že bude třeba tvrdší, než na co jste byl zvyklý?

„Tvrdší bude určitě, čekám víc fyzický hokej. Dřív, když jsem přišel do Ameriky, jsem s tím měl trochu problém, ale přizpůsobil jsem se, teď je to snad v klidu. Hlavně se moc těším.“

Slouží třeba jako motivace Martin Kaut nebo Martin Nečas, kteří se v extralize prosadili už jako teenageři, vybojovali si dobré role v týmu a teď mají smlouvy v NHL?

„Přesně, tihle kluci si prošli extraligou a všichni vidíme, kde teď jsou. Posadili se, dařilo se jim, makali na sobě. Hráli nejvyšší českou soutěž, dost jim dala a i proto si nemyslím, že bych dělal nějaký krok zpátky, spíš dopředu. Těším se, až přijde první zápas.“