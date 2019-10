Třinecký Roth pálil jako Ovečkin. Nekoukám na něj, usmíval se bek | iSport.cz

Co byste tedy ke svým gólům řekl?

„Snažíme se přesilovky furt pilovat, protože víme, že rozhodují zápasy. I Vítkovice v nich daly dva góly, takže to bylo pade na pade. Jsme rádi, že nám to tam v přesilovkách zatím padá.“

Obě trefy jste z první napálil z „Růžičkovy kanceláře“, má se bát o tohle místo? Bude se mít po zranění kam vrátit?

„Jo, já myslím, že on to trefuje přece jenom víckrát. (usmívá se) Takže nebudu mít problém mu to tam uvolnit.“

V ruce ránu z první evidentně máte.

„Někdy je to o štěstí. Člověk to napálí a nemá ani čas koukat, kam to letí.“

Vedli jste 3:0 a 5:2, ale Vítkovice se dvakrát dotáhly na rozdíl branky. Jak jste prožíval hodně divoký zápas?

„Pravda, byl divoký. Ani my si to tak nikdy nepředstavujeme. Ulétli jsme na dva tři góly, ale místo, abychom to zlidnili a hráli v klidu, tak jsme jim vždycky nabídli nějaké zklidnění. Máme na čem pracovat. Je začátek sezony, sami víme, že ještě něco tomu chybí.“

Nepolevili jste, když jste vedli o tři góly?

„Nechci říct, že tam bylo polevení. Ani si nemyslím, že bychom nebyli plně koncentrovaní, ale vždycky jim to tam nějak spadlo. Ty góly byly takové, nechci říct, že by si je Vítkovice nezasloužily, ale skákalo to tam na brance, dorazí to. To se stává. My samozřejmě víme, že to musíme zlepšit a soupeře nechat dole, když vedeme o dva tři góly.“

Měli jste obavy, když se Vítkovice dotahovaly? Není to tak dávno, co podobně zápas s vámi otočily z 1:3 na 4:3.

„Není to nikdy příjemné. Když jsme dali na 5:2, tak jsem už i já začal myslet, že závěr bude trošku v klidu a že s takovým mužstvem, jaké máme, si to pohlídáme. Ale dostali jsme takový gól negól a dostali Vítkovice do hry.“

Poprvé jste vyhráli venku, oddechli jste si?

„Před zápasem jsme si říkali, že už potřebujeme venku sebrat nějaké body. V minulých sezonách se nám venku celkem dařilo, letos jsme to nějak nemohli nastartovat. Takže jsme rádi, že jsme poprvé venku vyhráli.“

