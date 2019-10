Čiliak po debutu ve Zlíně: Komu fandit v neděli? Takové otázky vynecháme | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Zlín - Pardubice 4:3. Ševci poslali hosty ke dnu, ti jsou poslední VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:58. Dufek, 12:02. Žižka, 21:28. Okál, 33:47. Žižka Hosté: 13:17. Blümel, 19:40. Tybor, 29:14. J. Kloz Sestavy Domácí: Čiliak (Huf) – Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, Buchta, Řezníček, Gazda – J. Ondráček, Honejsek, Kubiš – Okál, P. Sedláček, Herman – Dufek, Palmberg, Köhler – Šlahař, Popelka, Szturc. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář, Piché, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Poulíček – Machač, Blümel, Matýs. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Rampír, Špringl Stadion ZS Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4 197 diváků

Tři týdny jste čekal na zápasové zatížení. Jak jste se cítil při prvním startu v sezoně?

„Ze začátku nervózně, ale od druhé třetiny to už bylo lepší. Bylo důležité chytit první střelu. Brankář se pak cítí lépe. Dlouho jsem nechytal, takže tohle jsem potřeboval.“

První gól jste dostal po teči beka Buchty a pak přišlo vyrovnání těsně před koncem první třetiny. Co se stalo?

„Nepohlídali jsme si závěr třetiny. Taková chyba by se neměla stávat. Příště musíme hrát rozumněji, jinak nás to může stát body. Nevím, proč jsme ustoupili od hry, co jsme předváděli od začátku. Vletěli jsme na ně, ale pak nás Pardubice dostaly pod tlak. Musíme si pohlídat situace před brankou, přihrávky od zadního mantinelu.“

Zlín - Pardubice: Tomáš Žižka z téměř nulového úhlu překonal Štěpánka, 4:3

Na nové spoluhráče si teprve zvykáte. Jaká byla komunikace s obránci?

„Myslím, že dobrá. Nebyly problémy, ani při rozehrávce. Ráno jsme bavili se o tom, co a jak budeme hrát, co v různých situacích dělat. Nezaznělo nic, co by mě překvapilo. Ze Zlína mám dobré dojmy. Řekli si, že to bude vojna, že to musíme ubojovat za každou cenu. A zvládli jsme to, takže jsem spokojený. Slyšel jsem i fanoušky, jak mě přivítali. Hnali nás dopředu. Je tu vždycky dobrá atmosféra.“

V neděli hraje Zlín na ledě Komety, kde na vlastní žádost nebudete chytat. Komu budete fandit?

„Vynecháme takové otázky. Určitě zápas budu sledovat.“

Zlín - Pardubice: V přesilové hře se trefil Jan Kloz, 3:3

Zlín - Pardubice: Okál vrátil domácím vedení, 3:2