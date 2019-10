Jubilant Hübl: Tisíc zápasů a střelecký rekord? Teď mě zajímá jen tým | iSport.cz

Litvínov v úvodu sezony tápe, prohra na ledě Mladé Boleslavi byla už pátá v řadě bez zisku jediného bodu. Verva katastrofálně nezvládla druhou třetinu, ve které dostala všech pět branek. Tak se ani nelze divit, že dosažené mety jubilanta aktuálně nezajímají. „Musíme se zlepšit jako tým,“ nabádá.

Kolaps ve druhé třetině a další prohra. Hodnocení zápasu tak asi nebude moc pozitivní, že?

„No, vůbec… První třetina byla ještě jakž takž, ale pak jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Od té doby to bylo špatný. Tragický výkon.“

Co se stalo ve druhé třetině, ve které jste dostali pět gólů?

„Jakž takž odehrajeme první třetinu, pak si asi myslíme, že to půjde samo. S druhými třetinami to už je několikátý zápas. Začneme tam vymýšlet, každý si chce vymyslet něco svého a takhle to pak dopadá.“

Popáté v řadě jste nezískali ani bod, máte nejméně produktivní útok. Jak z toho ven?

„Něco nám trenéři naordinují, ale pak to bohužel vždycky plníme maximálně jednu třetinu. Takhle se hokej hrát nedá. Musíme to vydržet dělat celých 60 minut. Když se nedávají góly, tak musíme víc chodit do brány, zvýšit důraz. Bohužel to neděláme, a proto takhle prohráváme a nedáváme góly.“

Loni jste v téhle fázi vedli ligu, vyhráli jste prvních šest zápasů, ale stejně se pak nedostali do play off. Může to být v této sezoně třeba naopak.

„Tak já doufám, ale herní projev se musí změnit a musí to být úplně něco jiného. Jinak takhle budeme jezdit a prohrávat všude.“

V Mladé Boleslavi jste naskočil do 1000. utkání v základní části extraligy. Znamená to pro vás něco?

„Já to nějak nesleduju, navíc teď, když máme takové starosti. Teď je pro mě důležitější, abychom začali hrát trochu jinak a začali vyhrávat. Tohle jde mimo mou kolej.“

Minulý týden v utkání proti Liberci jste taky překonal extraligový rekord v počtu gólů v základní části (336), přeskočil jste Petra Tona. To je rovněž slušná meta…

„Je možné, že si pak jednou řeknu, že je to pěkné, ale momentálně to jde úplně mimo mě. Vůbec na to nemyslím. Spíš mě zajímá, jak teď zlepšit náš herní projev a začít vyhrávat. Takhle se hrát nedá.“

Věděl jste před sezonou o tom, že máte k překonání střeleckého rekordu blízko?

„To ne, vůbec. Pár lidí mi pogratulovalo, až když se to napsalo. Jinak jsem o tom vůbec neměl ponětí.“

Na celkový rekord i s góly v play off vám na Petra Sýkoru schází 22 gólů. Věříte, že ho můžete překonat?

„Pořád budu odpovídat stejně. Teď mě zajímají jen výhry. Nějaké góly třeba ještě přidám a uvidíme, kde se to nakonec zastaví. Ale jak říkám, teď to jde mimo. Musíme se zlepšit jako tým. Mě teď zajímá, jak bude hrát Litvínov a ne, jestli dám 20 nebo 15 gólů.“

Nejvíce zápasů v základní části extraligy 1. František Ptáček 1033 2. Petr Kadlec 1025 3. Viktor Hübl 1000 4. Petr Leška 991 5. Ondřej Veselý 983

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:54. P. Kousal, 28:25. J. Stránský, 34:06. Flynn, 34:45. Skalický, 36:54. Hrbas Hosté: 53:10. Petružálek Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Kurka – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Klepiš (A), Zbořil, Vondrka (C) – Skalický, R. Zohorna, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Janus (41. Honzík) – Kubát, Jánošík, Ščotka, J. Říha, Šesták, Štich, L. Doudera – F. Lukeš (A), V. Hübl, Jarůšek (A) – Kašpar, M. Hanzl, Myšák – Petružálek, Gerhát, Válek (C) – Trávníček, Helt, Jurčík. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3 345 diváků