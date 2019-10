Pardubice chtějí Hadamczika, řeší také Růžičku. A co Litvínov? | iSport.cz

Prvně jmenovaný má být pardubickou volbou č. jedna po odvolaném Ladislavu Lubinovi, ale v klubu tento týden padalo i jméno druhého trenéra. Jenže alarm se po pátečním debaklu v Mladé Boleslavi (1:5) rozsvítil i v Litvínově, kde seriózně uvažují o tom, že multifunkční Jiří Šlégr opustí střídačku a laso dostane právě Růžička, jednou klubovou frakcí žádaný i v Dynamu…

V pátek Pardubice prohrály ve Zlíně 3:4 a Ladislav Lubina skončil. Jak později vyšlo najevo, realizační tým zůstal. V neděli proti Kladnu povedou Dynamo dosavadní asistent Radek Bělohlav s bývalým obráncem Petrem Čáslavou a také Otakarem Janeckým. A pak? Klub rozjel akci s velkými jmény. Oslovil Aloise Hadamczika i Vladimíra Růžičku.

Na začátku týdne by Pardubice měly představit nového trenéra po Ladislavu Lubinovi, který do funkce nastoupil v prosinci a nevydržel na lavičce ani rok. Dál tak pokračuje velký personální kolotoč. Dynamo mění trenéra už potřinácté za posledních osm let! Celou sezonu zvládli za tu dobu jenom dva, Zdeněk Venera (2013/14) a Miloš Holaň (2017/18).

Klub oslovoval kandidáty na Lubinovu pozici v minulých týdnech a žhavým adeptem byl hlavně Alois Hadamczik, jenž v poslední sezoně vedl reprezentační osmnáctku.

Na dotaz iSport.cz přiznal, že je s Pardubicemi v kontaktu. „Dynamo mi dalo nabídku trénovat, ale bohužel v této chvíli to není možné, jsem po operaci ramene,“ reagoval kouč trojnásobných vicemistrů světa s tím, že se nebrání s klubem dlouhodobě spolupracovat v rámci řešení sportovních otázek, stavby kádru a podobně.

Kontakty Pardubic s Hadamczikem jsou dlouhodobé. V létě 2017 s ním město jednalo jako potenciálním kupcem většinového podílu: „Byl jsem osloven panem primátorem Charvátem, pustili jsme se do debaty. Možnost starat se o klub s takovou historií mě velmi zaujala, Pardubice vždycky patřily k tomu nejlepšímu, co naše liga nabízela, vždycky jsem k nim choval velkou úctu. Řadu jejich kluků jsem trénoval jinde, Krále, Zadinu, Jančaříka a další, ale zároveň si uvědomuju, že převzetí takového klubu nese velkou zodpovědnost,“ prohlásil 67letý kouč.

Dynamo bude jednat s Růžičkou o víkendu

Nakonec k akci nedošlo, ale Hadamczik nevyloučil, že by se k Pardubicím mohl stejně stočit v budoucnu: „Pokud o moji přítomnost bude zájem, uvidím jasné signály, že Dynamo chce hrát nahoře a dělá všechno pro návrat na nejvyšší mety, rád přiložím ruku k dílu. A udělám maximum pro návrat Pardubic na nejvyšší příčky. Není to tak dlouho, kdy klub prožíval skvělé období, o které se zasloužil především Zbyněk Kusý.“ Před pár dny tahle příležitost přišla, ale v této chvíli zřejmě nenajde naplnění.

Pardubice byly v kontaktu i s Vladimírem Růžičkou, momentálně poradcem v Kadani. Když skončil v Chomutově, měl odejít do Slovanu, jenže klub v KHL skončil a na trenéra mistrů světa 2005 a 2010 nic nezbylo. Chvíli se mluvilo i o slovenské reprezentaci, jenže to taky nedopadlo, takže přijal pozici konzultanta v prvoligovém klubu a čekal na nabídky.

Kromě Pardubic se o něj nyní má zajímat i Litvínov. Podle informací iSport.cz by ale přes víkend mělo Dynamo s Růžičkou jednat. Záleží samozřejmě i na finančních podmínkách, protože klub po masivním letním nakupování, má vyprázdněnou peněženku a Vladimír Růžička vždycky patřil k nejlépe honorovaným trenérům v extralize. Ovšem pomoc potřebují i v Litvínově. A tam to má z domova mnohem, mnohem blíž…

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 7 4 2 0 1 25:13 16 2. Třinec 9 5 0 1 3 35:25 16 3. Liberec 6 4 2 0 0 34:25 16 4. Brno 7 4 1 1 1 17:11 15 5. Plzeň 7 4 0 1 2 26:21 13 6. Olomouc 8 3 1 2 2 19:22 13 7. Vítkovice 8 3 1 2 2 22:25 13 8. Mountfield 7 4 0 0 3 22:23 12 9. Sparta 6 2 1 1 2 25:24 9 10. K. Vary 7 3 0 0 4 21:22 9 11. Kladno 6 1 1 1 3 16:25 6 12. Litvínov 6 1 0 0 5 10:18 3 13. Zlín 7 1 0 0 6 17:25 3 14. Pardubice 7 1 0 0 6 12:22 3 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

SESTŘIH: Zlín - Pardubice 4:3. Ševci poslali hosty ke dnu, ti jsou poslední