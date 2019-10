Jágr byl znovu vidět, ale Kladno padlo: Děláme debiloviny, jsem nas***** | iSport.cz

Video k článku Pardubice - Kladno: Otočka a gól! Jágr se prosadil v přesilovce, 3:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Proč vám zápas v Pardubicích nevyšel?

„Když to vezmu od začátku, vůbec jsme v první třetině nebruslili, nebo aspoň v její první půlce. A po našich chybách jsme dostávali góly. To byly věci, které si říkáme dennodenně a stejně je zase uděláme. Jak ve školce.“

Ve třetí třetině jste se ale hnaly za vyrovnáním. Zabrzdila vás hodně čtyři oslabení?

„Oni měli čtyřikrát přesilovku, pak můžeš těžko udělat nějakej tlak. Já jsem spíš naštvanej z těch chyb, které jsme udělali. Gól na 2:1, ale i na 3:1? Debiloviny. Z toho jsem nasranej. Neřeším, jestli nás někdo porazí, nebo ne. Sere mě, že se porazíme sami. To je to jediné, co mě na tom točí. Kdyby někdo přišel a přehrál nás, tak mu podám ruku, dám čepici dolů a pogratuluju. Takhle jsem akorát naštvanej.“

Štve vás, že se neumíte z minulých chyb poučit?

„Musíme si uvědomit, že tam na tom ledě nehraješ za sebe, ale za tým. Uděláš chybu a potopíš svý parťáky. Je třeba trochu víc zodpovědnosti. Chyby se stanou, ale nemůžeme opakovat pořád stejný věci dokola.“

Podepsaly se na Kladnu dva zápasy ve dvou dnech?

„Když je zvládnu já, neměl by to být problém pro dvacetileté hráče, ne?“

Neměl. A pro vás nebyl? Oba dva dny jste byl na ledě víc jak 20 minut...

„Já byl úplně v pohodě, mohl bych hrát i třicet minut. Vždyť jsem zhubnul, mám už jenom 115.“ (usměje se)

Pardubice - Kladno: Otočka a gól! Jágr se prosadil v přesilovce, 3:2

Hrát do 50? Já jsem z jinýho těsta

Je vidět, že i vy sám se s ubývajícími kily dostáváte do lepší formy. Trefil jste se potřetí za sebou, Kladno táhnete.

„Sebe fakt neřeším, opravdu ne. Ale co bych k tomu řekl, zase nejsem tak špatnej hráč, kluci, hrál jsem 30 let v NHL. Neblbněte, nesmíte mě podceňovat.“ (usměje se)

To snad ani nejde...

„Neblbněte, kluci, tohle není NHL.“ (směje se)

Když jste říkal, že budete hrát do 50 let, dost lidí to bralo jako nadsázku. Legrace to nebyla, že ne?

„Kdo tomu moc nevěřil, srovnával to sám se sebou a nedivím se. Ale já jsem z jinýho těsta.“ (usměje se)

Ze stejného jako Gordie Howe, který hrál NHL do 52 let?

„Nevím, jak bych to vysvětlil. Ale tolik, jak jsem trénoval já, když jsem byl mladý, tak v životě nikdo netrénoval. Nebo aspoň si to myslím, pro mě je tohle jako nic teď. Nevěřím, že by bylo někdo čtyři hodiny za den na ledě a dělal tisíc dřepů. Tomu nevěřím. To nedělají hráči ani teď.“

Určitě nedělají. Mě spíš udivuje, že vás všechna ta práce kolem hokeje pořád baví...

„No, já ale zase nemusím tolik už dělat. Už to mám v sobě, to je nahraný z mládí. Všechno je v tom programu, autopilot.“ (směje se).

Kdo nedřel jako mladý, už je pak v pasti?

„Jasně, kdo nedělal dřív, tak už to těžko nažene. Je to jak s angličtinou. Je sakra rozdíl, jestli se začneš učit ve dvou třech letech, nebo ve třiceti.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:07. Kusý, 24:38. Látal, 31:11. Poulíček Hosté: 20:34. Stach, 38:16. Jágr Sestavy Domácí: Štěpánek (Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář, Ivan, Mikuš, J. Zdráhal, Hrádek – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Poulíček – Machač, Blümel, Matýs. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Smetana, Barinka, Zelingr – Zikmund, Stach, Jágr – J. Strnad, Machač, Redlich – O'Donnell, T. Kaut, Valský – Š. Bláha, Melka, Hajný. Rozhodčí Pešina, Obadal – Jindra, Zika Stadion enteria arena Návštěva 9241 diváků