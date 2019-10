Růžička na sobě pracuje, sestup mu pomohl. Seděl by mi v Pardubicích | iSport.cz

Růžu znám výborně, roky jsem pod ním hrál, pořád to v něm je. Hokej má pod kůží, rozumí mu, to se musí nechat. Spíš je otázkou, jak se k tomu staví přímo v klubech, zda trvají na tom, aby jejich kouč jel podle jejich not, nebo řadu kompetencí nechají na něm.

Věřím tomu, že v Pardubicích by Růža dostal hodně prostoru k realizaci a mohl by využít všech zkušeností. On by mi do českého Hockeytownu pasoval. Zkrátka, už se musí něco stát, aby tahle slavná značka začala žít svůj obvyklý život. Pardubice nemohou donekonečna tápat a vybírat trenéry stylem pokus omyl. Lubina je dalším trenérem z mnoha, který odnesl dlouholetou klubovou mizérii. Ať už tam Růža přijde, nebo ne, někdo tu proměnu musí zahájit.

Viděli jsme, co dokázal se Slavií, on z ní vyrobil giganta českého hokeje. Tak to zkrátka je. Růža dokáže být na zimáku od rána do večera, zná všechny hráče. Jde jen o to, co Pardubice zamýšlejí. Druhá věc je, že jeden kouč v dnešní