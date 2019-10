Tybor sestřelil dvěma góly Liberec: Chuť, euforie, takhle to má vypadat | iSport.cz

Video k článku Pardubice - Liberec: Domácí jdou do vedení! Obléhání liberecké branky bylo úspěšné, když se trefil Tybor, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Pořád nepřichází žádná pardubická branková exploze. Ale výkon se hodně lišil do začátku sezony, byli jste odbrzdění. Co se změnilo?

„V našem hokeji se objevila jiskra, emoce. Je pravda, že tohle tam v prvních zápasech nebylo a nevím proč. Důležité je, že jsme vyhráli na Libercem, ale je to jen jedna výhra, ve stejných výkonech musíme pokračovat hlavně dál.“

Na konci druhé třetiny jste dal dva přesilovkové góly. Vychutnal jste si hodně ten kravál, který patřil v tu chvíli vám?

„Jasně. Kdybych si spočítal šance za poslední tři zápasy, měl jsem dát gólů víc. Měl jsem stoprocentní tutovky a neproměnil je. S Libercem to nebyly tak čisté šance a padlo to tam. Hlavní je, že jsem pomohl mužstvu teď. Je pro nás strašně důležité, že máme tři body. Ty mě těší nejvíc.“

Snaha o častou střelbu na vás byla vidět od začátku sezony. Je i úleva, že teď přišla zase odměna?

„Moc mi to tam nepadalo, ale sám vím, že góly dávat umím. Třeba v minulých dvou zápasech jsem měl šance snad na šest gólů, vnímáte to. Snad to ze mě teď spadne a bude gólů víc a víc.“

Liberec do vás v závěru hodně dupal. Jak bylo těžké udržet náskok 3:2?

„Strašně těžké. Ve třetí třetině jsme se asi až zbytečně stáhli a přestali hrát náš hokej. Když snížili na rozdíl jednoho gólu, nějaký strach o výsledek tam byl. Ondra Kacetl ale chytal skvěle, několikrát nás podržel. Jsme rádi, že jsme takovou výhru vybojovali, nakopne nás do další práce.“

A do hlavy dá i klid?

„Snad taky. Pro nás to byla hrozně důležitá výhra. Takhle by měl vypadat každý domácí zápas. Viděli jste tam euforii, chuť, byli jsme první na puku. Ve třetí třetině jsme se tedy stáhli, ale celkově jsme hráli dobrý hokej.“

Kolem klubu byl v týdnu velký humbuk, když se řešil odchod kapitána Tomáše Rolinka. Pomůže výhra nad Libercem, že se bude řešit už zase spíš hokej?

„Tohle téma šlo ale stejně mimo nás v kabině. Rolas si to řešil s vedením sám. Jasně, že nás mrzí, že není v kabině s námi, ale my musíme ukázat, že umíme bojovat i bez něj a hokej umíme.“

Přišlo mi, že jste možná našli i směrem dopředu svoji tvář. Měli jste několik brejků, bleskových kontrů. Může být rychlost pardubickou zbraní?

„Myslím, že v každé lajně máme rychlé hráče. Když to naši beci budou rychle otáčet, nebo se nám povede vypíchnout puk, do brejků se dostaneme. Musíme je ale proměňovat, to je hlavní.“

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 3:2. Dynamo má druhou výhru v řadě, rozhodl Tybor

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:26. J. Kloz, 38:20. Tybor, 39:34. Tybor Hosté: 12:14. Birner, 49:59. Birner Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář, Ivan, Mikuš, J. Zdráhal, Piché – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Blümel, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Poulíček – Machala, Pochobradský, Matýs. Hosté: Schwarz (Peters) – T. Hanousek, Šmíd (A), Havlín, Derner, Graborenko, Kotvan, Knot – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, Marosz – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, A. Musil, J. Vlach. Rozhodčí Horák, Hradil – Kis, Lučan Stadion enteria arena Návštěva 7253 diváků