Písnička Pošta? Přeju si, ať ji Doudera pouští dál, říká Polanský | iSport.cz

Vyhráli jste 5:2, ale zas tak jednoduché to nebylo, co?

„Bylo to přesně to, co jsme očekávali. Takové play off utkání. Zlín hraje poslední dobou velmi dobře. My jsme splnili taktiku, se kterou jsme sem jeli.Myslím, že po zásluze bereme body. Připravili jsme se tak, jak jsme měli. A nebylo to lehké. Ve středu jsme hráli Ligu mistrů, musím kluky pochválit. Měli jsme jen jeden den na regeneraci.“

Trenérovi Václavu Varaďovi se nelíbily některé zákroky. Jak jste to viděl vy?

„Žádný souboj u mantinelu nemůžete vypustit, protože vždycky něco přijde. Nějaká provokace a podobně. Něco, co se nosí spíš ke konci sezony, ne na začátku. Mrzí mě zranění Milana Doudery, který má roztržené oko. To byl naprosto zbytečný zákrok, který tam neměl co dělat. Se Zlínem jsme vždycky hráli takové zápasy. Je to v základní části něco mimořádného.“

Zlomový byl váš gól půl minuty před koncem první třetiny na 1:1. Dvakrát ho zkoumalo video.

„Hrál jsem hokejkou odražený puk ze vzduchu. Byl jsem si na 99% procent jistý, že to bylo regulérní. Akorát jsem nevěděl, jestli nějaký můj spoluhráč nestál v brankovišti. Tohle jsou play off góly. Mně se to líbilo.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Liberec 9 5 2 0 2 41:33 19 3. Sparta 9 4 2 1 2 38:27 17 4. M. Boleslav 9 4 2 1 2 26:17 17 5. Plzeň 9 5 0 1 3 35:29 16 6. Mountfield 9 5 0 0 4 29:29 15 7. Brno 8 4 1 1 2 17:18 15 8. Olomouc 9 3 1 2 3 19:24 13 9. Vítkovice 10 3 1 2 4 24:34 13 10. K. Vary 9 3 1 1 4 28:29 12 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Pardubice 9 3 0 0 6 18:26 9 13. Litvínov 8 2 0 1 5 19:27 7 14. Zlín 10 2 0 0 8 27:36 6 Generali Play-off

Taky jste měl velkou radost, že?

„Strašně jsem si přál dát gól. Měl jsem extra motivaci. Neměl jsem lehký start sezony. Byl jsem nemocný, pak jsem s vykloubeným prstem nemohl týden chytnout hokejku. Úvod mě nezadtihl ve vůbec dobré formě. Ale všichni starší hráči vám potvrdí, že nezáleží na tom, jakou pozici máte v říjnu. Jde o to, abyste hráli skvěle na konci února, v březnu, v dubnu. S touto vidinou jdu do každého utkání. Musíte se připravit hlavně na závěr. A Zlín byl play off soupeř.“

Pořád vám po vítězství vyhrává v šatně song Pošta od slovenského teenagera Ladislava Angyala. Neleze vám už krkem?

„Jsou věci, které je strašně příjemné opakovat. Tohle je jedna z nich. Strašně moc si přeju, aby ji Milan Doudera pouštěl dál a dál. V kabině nás spojuje nejen tato písnička. Máme velmi dobrou partu kluků, jeden druhému přejeme úspěch v utkání. Máme to správně nastavené. A moc bych si přál, aby to vydrželo. Sezona po titulu není lehká. Už jsem to v Třinci zažil. Nechci to zakřiknout, ale teď je to jiné. Kluci si fandí, podporují se a sdílí spolu svoji radost. To je strašně důležité. Vítězství e nikdy neomrzí. To je pocit, pro který hokej hrajete.“

