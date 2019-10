Málo hokeje, kluby chtějí hrát i v úterý. Jak program extraligy ovlivňuje D1? | iSport.cz

Dohrajete zápas, odfrknete si a nejradši byste hned skočili do dalšího. Znovu prodat fazonu, těšit se z další výhry. Anebo naopak napravit porážku a ulevit psychice. Hlava i tělo jsou nažhaveny. Jenže… Do další bitvy jdete v lepším případě za pět dní. „Je to jako golfový klub,“ vystihl druhý kouč Zlína Martin Hamrlík. Díry v programu klubům, které nehrají Ligu mistrů, vadí.

Vždycky někdo brblá. Když chcete, na všem najdete vady. Nyní v extraligovém prostředí rezonují stížnosti na volné úterky, zápasovou nepravidelnost. Například Kometa chytla víkend, kdy čekala na utkání od neděle až do soboty. Pak vyjela na Hanou a další den ji čekal doma náročný souboj s Libercem. „Naštěstí jsme hráli v Olomouci už od patnácti hodin a byla to nejkratší dojezdová vzdálenost,“ ulevil si druhý kouč Kamil Pokorný.

Další divočina přijde pro Zaťoviče a spol. tento týden. Po Liberci šest dní pauza a v sobotu duel s Plzní. A do akce zase až v úterý v Kladně. Pak se v tom vyznejte…

„Je to pořád dokola. Člověk se