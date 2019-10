Hradec zvažuje příchod Růžičky. Rozhodne se v neděli, potvrdil Schön | iSport.cz

Hodně střel, hodně pohybu, málo gólů, málo výher. Tak vypadají poslední extraligové dny Mountfieldu. V Olomouci se jedna podstatná věc lišila, Hradec na dvě trefy dokázal vyhrát, stačila by mu i jedna, hlavně ale podržel trenéra Tomáše Martince. O jeho dalším osudu se nejspíš rozhodne v neděli. Ve hře je totiž podle informací deníku Sport příchod Vladimíra Růžičky.

Před minulu sezonou dal Mountfield nohu trochu z plynu. Do té doby chtěl vždycky dál, výš. Přál si, ať na dvanácti stadionech mají místo ledu rybník a v Hradci se pořád hraje. Klubový boss Miroslav Schön hodně urputně toužil po finále. Nedopadlo to a v létě 2018 vyhlásil pětiletý plán. Klub najednou mluvil o budování a delším časovém horizontu, ve kterém se měl prát o titul.

Jenže? Ročník 2018/2019 namlsal. Hradec omladil a začal hrát úplně jiný hokej. O dost zrychlil, bavil, přinášelo to výsledky. A že ho v play off vymetla Kometa 4:0 na zápasy? Mrzuté. Ovšem stejně jste se nemohli zbavit dojmu, že se tým může stát dravcem ještě o dost dřív než někdy v létě 2023. Proč by ne?

A teď situace Růžičky. Kouč dvojnásobných mistrů světa je bez adekvátní práce po jarním sestupu Chomutova do druhé nejvyšší soutěže. Momentálně jako konzultant vypomáhá prvoligové Kadani, kterou opečovává jeho dlouholetý kamarád a hokejová legenda Petr Klíma. Není zvyklý nepracovat, sám už by chtěl zase zpátky na střídačku.

Extraliga ví, že on je pořád eso. Manažeři na něj číslo neztratili, jen se čeká na správnou dobu, kdy ho zavolat do akce. Litvínov ho na střídačku nepostavil. Pro Pardubice byl hodně živým tématem po odvolání Ladislava Lubiny, ale nakonec řekly ne. Zlín vyhodil Antonína Stavjaňu a nahradil ho z vlastních zdrojů, vrátil se Robert Svoboda. Ale je tady nové téma.

Vladimír Růžička a Mountfield. Jak vám to zní?

Ačkoli Hradec loni zasypal trenéra Tomáše Martince důvěrou v podobě pětiletého kontraktu s vizí budování nového týmu s postupným navyšováním jeho úrovně, vstup do aktuálního ročníku se nepovedl podle očekávání. Velkou kaňkou bylo období pěti extraligových duelů se čtyřmi porážkami, které vrcholilo minulou neděli doma s Karlovými Vary. A když ambiciózní vedení vidí, že je Růžička stále k mání, nemíní zůstat stranou.

Zvlášť v době, kdy mu poslední výkony hráčů neštymují. A protože konkurence nespí, najednou i Hradec řeší téma: co by s týmem udělal Růžička? Jak dlouho asi bude bez práce? Věčně určitě ne. Do toho vylezlo na povrch, že Martinec dostal od nadřízených v podstatě ultimátum. Bodově sytý víkend, jinak bude zle. „Věděli jsme o důležitosti utkání v Olomouci, výsledky nebyly nic moc. Ale ultimátum od klubového vedení? Nic takového nemůžu potvrdit,“ uvedl po výhře v Olomouci asistent Petr Svoboda. Hlavní trenér Martinec se tiskové konference neúčastnil.

Schön pro Sport přiznal, že Růžičkův transfer je ve hře. „Kabina stojí za trenérem Martincem, ale musí to tento víkend potvrdit činy. Je pravda, že s Vláďou jsem se sešel a rozuměli jsme si.“ To hodně znamená. Boss má rád pohled do očí, jasně formulované názory, přímé jednání. Růžička evidentně prvním kolem důvěry prošel.

Po pátečním duelu na Hané čeká Mountfield zítřejší domácí partie se Zlínem. Tam se může narodit definitivní rozhodnutí. „Možné je všechno, záleží na tom, jestli tým podrží trenéra,“ dodal jasně Schön. Podle zdrojů Sportu by při nástupu Růžičky mohly být i výrazně oslabeny pravomoci současného generálního manažera Aleše Kmoníčka, který stojí za Martincem.

Mountfield by pro Růžičku mohl být přesně týmem, do kterého se hodí. Ne nejbohatší v lize, ale zároveň kádrem dost silný na to, aby smetánku prohnal. V Hradci by Růžička našel velkou oporu v Jaroslavu Bednářovi, sportovním manažerovi, s nímž zažil skvělé časy ve Slavii.

SESTŘIH: Olomouc - Mountfield HK: Hradec si bez problémů pohlídal zápas s kohouty

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 10:55. Rákos, 55:26. R. Pavlík Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Dujsík, Švrček, Jaroměřský, Valenta – Ostřížek, Klimek, V. Tomeček – Olesz, Kolouch, Irgl – Burian, Nahodil, Pekr – Hecl, Skladaný, Kořenek. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Allen, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Šalda – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – Červený (A), Rákos, Jergl – Perret, Klíma, Paulovič. Rozhodčí Pešina, Šír – Lederer, Zíka Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 3771 diváků