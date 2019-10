Snový debut! 17letý Klikorka nahradil Ševce a slavil: Nemůžu tomu uvěřit | iSport.cz

Prožil extraligový debut. Teprve 17letý boleslavský obránce Karel Klikorka vstoupil do zápasu 12. kola Tipsport extraligy proti Kladnu (6:3) až, když Martin Ševc dostal ve druhé třetině osobní trest za nesportovní chování. O pár minut později se už radoval z premiérové trefy. V dlouhé výhodě vypálil téměř od modré čáry a poslal Bruslaře do vedení 2:1. „Radost byla velká. Přál bych asi každému, aby takhle zažil svoji premiéru. Je to něco neuvěřitelného,“ rozplýval se.

Góly Domácí: 31:21. Flynn, 37:18. Klikorka, 42:31. Ševc, 48:03. Hrbas, 54:30. Dlapa, 55:58. Klepiš Hosté: 18:11. Valský, 42:42. Jágr, 46:04. Austin Sestavy Domácí: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk (A), Klikorka – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Klepiš (A) – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Zelingr, Smetana, Barinka, Romančík – Zikmund, Stach, Jágr – J. Strnad, Machač, Redlich – O'Donnell, T. Kaut, Valský – Š. Bláha, Melka, Hajný. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Frodl, Komárek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 4200 diváků

Několik zápasů Klikorka už v extralize prožil. Jako sedmý bek jezdil s týmem na venkovní zápasy, na šanci čekal i v domácích duelech. Do hry naskočil až proti Kladnu. „Po Švíckově trestu mě trenéř zařadil na střídání, takže jsem dostal šanci,“ vážil si příležitosti.

Šanci jste využil, dal jste gól. Jak se to seběhlo?

„Vím jen, že jsme tam vlítli a roztočili to. Pak jsem si všiml, že jsme v šesti, protože byl faul. Nalejval jsem to tam Stráňovi (Janu Stránskému), na tréninku většinou zkoušíme střelu, ale moc se mu to nedařilo, tak jsme si to pak vyměnili. Můžu být rád, že to tam proletělo.“

Mladá Boleslav - Kladno: Mladičký Klikorka po obrovském tlaku svým prvním gólem v extralize otočil stav utkání, 2:1

Už víte, kolik vás to všechno bude stát do týmové kasy?

„Myslím, že to bude dost. (směje se) Asi budu muset zavolat taťkovi, aby mi půjčil.“

Z gólu jste měl pořádnou radost. Prožíval jste to hodně?

„Byla určitě velká. Přál bych asi každému, aby takhle zažil svoji premiéru. Je to něco neuvěřitelného.“

Za první start i gól vlastně můžete poděkovat Martinu Ševcovi. Kdyby nedostal osobní trest, zřejmě byste do hry ani nešel…

„Dalo by se to tak říct. Určitě je to i jeho zásluha.“

Říkal vám něco po návratu z trestné lavice?

„Jo. Všichni kluci mi pogratulovali. Jsem za to strašně rád.“

Mladá Boleslav - Kladno: Šarvátka v závěru utkání, Melka sundal Flynna

Jaký to byl pro vás debut? Přeci jen na druhé straně stál Jaromír Jágr.

„Určitě je to krásná zkušenost hrát proti takovému hráči. I v takovémhle věku je pořád neuvěřitelnej na puku. Je to hráč od pána Boha.“

Připravovali jste se na něj speciálně?

„Myslím, že se o něm asi baví v každé kabině. Probírali jsme to na mítinku, jak k němu přistupovat, aby se neprosadil. Stejně se ale prosadil, takže je jasně vidět, že je to jeden z nejlepších hokejistů, co tady kdy byl.“

Svedl jste s ním pár soubojů, neměl jste respekt?

„Snažím se jít do každého soupeře stejně, bez respektu. Takhle mimo hokej je to samozřejmě legenda. I ostatní hráči tady v Boleslavi… Hrozně si vážím toho, že tady můžu být. Co k tomu říct víc?“

Může člověk vůbec snít o takové premiéře? První start, první gól, výhra, navíc ještě proti Jaromíru Jágrovi?

„Asi jen ve snu, možná ani v něm ne. Pořád tomu nemůžu uvěřit, asi mi to dojde až za pár dní.“

Vzpomenete si, kdy jste slyšel poprvé o Jaromíru Jágrovi?

„Hned, když jsem začínal jako malej, někdy ve třech nebo čtyřech letech.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Kladno 6:3. Bruslaři se nenechali zaskočit a zápas si pohlídali

V té době vás asi nenapadlo, že si proti němu ještě zahrajete?

„Ne, to vůbec. (usměje se) Protože už v té době byl trochu starší, koukalo se na něj… Zahrát si teď proti němu je výjimečný.“

Jak jste prožíval předchozí zápasy, kdy jste sice byl na střídačce jako sedmý bek, ale do zápasů nenaskočil?

„Zranili se nějací obránci. I tím, že jsem v týmu, že s nimi můžu trénovat, že mi trenéři dali vůbec šanci s nimi být v kabině a tak. Je to nepopsatelný, protože odmalička jsem si přál hrál v extralize. Když jsem byl malej, tak jsem se díval na Klepiše a Vondrku v televizi. Teď jsem byl šťastnej, že s nimi vůbec můžu jezdit. A naštěstí už jsem se dostal i na led, tak jsem za to rád.“

Pravidelně nastupujete za juniorku, nějaké zápasy jste odehrál za Ústí nad Labem, teď už nakukujete i do extraligy. Jak to zvládáte?

„Je to náročný, ale jsem rád, že můžu hrát co nejvíc. Myslím si, že to je pro mě dobrý. Doufám, že budu dostávat zase všude prostor.“