Vítězný návrat trenéra Svobody do Zlína: Kanonáda. Výhra. Euforie | iSport.cz

Ze zlínského pohledu náramná jízda! Poslední tým tabulky vyhrál v Hradci 6:5. Pod staronovým koučem Robertem Svobodou působil jako po koupeli v zázračné studánce. Nepoznávali jste ho. „Měli jsme z Hradce respekt, je velmi silný. Ale musím pochválit náš tým za maximální snahu a bojovnost. Byli jsme většinu zápasu ve vedení, ani na chvíli jsme nebyli malověrní, že by to nemuselo dopadnout,“ radoval se zlínský trenér.

V posledních dvou letech se klub dostal do předkola, přesto se generální manažer Martin Hosták rozhodl před sezonou pro změnu trenéra. Roberta Svobodu vystřídal Antonín Stavjaňa. Vydržel jenom 11 zápasů, pak se do funkce vrátil zpátky kouč z minulé sezony. Nástup měl bombastický. „Osobní věci sem vůbec nepatří. Teď je pro nás nejdůležitější, abychom se dostali tam, kam bychom si přáli. Máme na to 40 zápasů, tak snad se nám to povede,“ odmítl, že by bral výsledek jako nějakou satisfakci, že s týmem umí pracovat.

Euforie ale byla cítit kolem zlínské kabiny pořádná. „Jedno slovo? Neskutečné. Strašně jsme tenhle zápas potřebovali urvat,“ usmíval se Antonín Honejsek, který při kanonádě vstřelil jeden gól a na tři nahrál. „Robert nás všechny zná, vedl nás přes dva roky. Když přišel do šatny, nebyla potřeba se s ničím moc seznamovat,“ komentoval vliv nového kouče na zlínskou hru.

Mountfield HK - Zlín: Jakub Herman překonal Mazance, 4:6

Spokojený Robert Svoboda bral návrat do známého prostředí spíš s klidem. Zároveň ale chce ještě svůj stroj ladit. První výhra fajn, ale tohle nemá být ještě všechno: „Dejme tomu, že pauza nebyla tak dlouhá, aby hráči zapomněli, v čem chceme být důslednější. Určitě máme na čem pracovat, to je jasné. V tuhle chvíli je velmi povzbudivé, že jsme nastříleli šest branek a prosadili se i hráči, kterým se tolik v koncovce nedařilo.“ Pozitivní byl i výkon Valentina Claireauxe, jediné posily ze tří avizovaných, která se nakonec v klubu objevila. Chodil na přesilovky, byl hodně aktivní.

Začala ve Zlíně fáze nula a nahánění Pardubic, Kladna a spol.? Může být. Výhra v Hradci je milé nakopnutí. „Byly to ale děsný nervy, všichni jsme asi zešedivěli. Ale každý si uvědomoval, jak zápas potřebujeme vyhrát. Několikrát v sezoně jsme dobře rozehraný zápas ztratili, tohle jsme nechtěli v žádném případě dopustit,“ dodal Honejsek.

Mountfield HK - Zlín: Honejsek zakončil střelou zprava, 1:3