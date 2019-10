Smoleňák o trenérech v Hradci: Jsou workoholici. Ale dresy máme my | iSport.cz

Video k článku Mountfield HK - Zlín: Matěj Chalupa v samostatném úniku překonal Čiliaka, 3:4 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vzkaz od Miroslava Schöna byl jasný, že tým hraje o víkendu i za trenéry. Brali jste zápas i takhle?

„Abych se přiznal, vždycky hrajeme sami za sebe, za celou tuhle loď, na který jsou trenéři, kustodi i fanoušci. Všichni chceme vyhrávat. Každý z nás je důležitý. Potřebujeme vyhrávat jako jedna posádka.“

Příjemná atmosféra k plavbě ale asi teď není, když počítáte poslední dobou spíš porážky než výhry, ne?

„Vždycky, když se prohrává, není to něco příjemného. Hokej je takový, že vás jednou nosí na rukou, příště se dostanete dolů. Čas od času padne na někoho deka, teď je na nás. Ale týmu věřím, věřím nějaké cestě, po které jdeme. Kolikrát jsme si už dokázali, že to umíme zatáhnout, odehrát zápas vzadu s jedním, dvěma góly a vepředu sílu máme. Nic nezahazujeme, potřebujeme do toho zase šlápnout a věřím, že zvedneme.“

Vnímali jste hlas z publika, že fanoušci několikrát vyvolávali trenéra Tomáše Martince a případná trenérská změna jim moc nevoní?

„Slyšeli jsme to, samozřejmě. Trenér má i naši podporu, všichni jsou to workoholici. Dresy ale máme my. Oni nám dávají veškerý materiál, luxus, který potřebujeme. A teď to my potřebujeme prodat. Kvalitu máme, každý z nás musí být lídr a vyhrabat se z toho. Nikdo nám nepomůže.“

Dorazilo nějaké ultimatum i přímo do kabiny, kolik je potřeba udělat bodů, aby nenastaly žádné personální změny?

„Ultimata píšete v novinách. My hrajeme hokej za celou posádku a potřebujeme vyhrávat. To je pro nás důležité, jinak než tvrdou prací to nepůjde.“

Ale i do kabiny se přeci musí dostat, že Miroslav Schön je v kontaktu s Vladimírem Růžičkou...

„To píšete vy. My jste tady od hokeje, táhneme za jeden provaz a naší cestě věřím.“

Mountfield HK - Zlín: Jerglovu střelu tečoval Smoleňák za Čiliaka, 2:3

SESTŘIH: Mountfield HK - Zlín 5:6. Kouč Hradce nesplnil ultimátum, Beranům prospěl návrat trenéra Svobody

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:11. Klíma, 26:47. Smoleňák, 36:04. M. Chalupa, 53:00. R. Pavlík, 56:44. Červený Hosté: 09:36. Nosek, 21:01. Šlahař, 24:12. Honejsek, 27:43. Gazda, 38:36. Freibergs, 55:59. Herman Sestavy Domácí: Mazanec (41. Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Allen, F. Pavlík, Rosandić, Šalda – Smoleňák (C), Koukal, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík (A) – Jergl, Rákos, Červený (A) – Paulovič, Klíma, Perret. Hosté: Čiliak (Huf) – Ferenc, Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Gazda, Řezníček, Hamrlík – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (A) – Šlahař, Claireaux, Dufek – Honejsek, Fryšara, Herman – Š. Kratochvil, Popelka, Dobiáš. Rozhodčí Hejduk, Sýkora – Kajínek, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4132 diváků