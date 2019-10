Špatná atmosféra je pryč. Vyčistilo se to, přiznává pardubický Kolář | iSport.cz

Po odchodu trenéra Ladislava Lubiny se zvedly. Herně i výsledkově. Pardubice z pěti utkání po odchodu kouče uhrály 10 bodů z 15 možných. Čtyřikrát bodovaly. V neděli proti Spartě bylo Dynamo lepším týmem, domácí většinu večera tlačilo, ale nakonec urvalo jen bod. Výkon ale budí fanoušky k optimismu. Konečně. „V celém klubu byla taková divná atmosféra. Přeneslo se to i do kabiny. I když jsme nechtěli, bylo to tam cítit. Bylo znát, že klub má problém. Teď se to ale vyčistilo,“ říká otevřeně kapitán Jan Kolář.

Ze Sparty jste si odvezli bod. Upřímně, není to ale po dobrém výkonu málo?

„Ano, jsme trochu zklamání. Šancí jsme měli hodně, nadřeli jsme se ale jen na jeden gól. Kdyby to bylo trochu lehčí a nějaká brambora nám tam spadla dřív, měli jsme na to na Spartě vyhrát. Když ale v pondělí přijdeme na zimák, myslím, že budeme víc spokojení.“

V obraně jste udělali vlastně jen jednu větší chybu, kterou soupeř potrestal.

„Chyb bylo víc, vždycky je ale vidět hlavně ta, po které padne gól. I oni udělali spoustu chyb, ale my jsme je nevyužili. Hodně nás trápí koncovka. Od začátku sezony moc gólů nedáváme. Musíme se víc tlačit do brány.“

Navenek to vypadá, že jak herně na ledě, tak i v kabině náladou, jdete nahoru. Souhlasí to?

„Přesně tak. My se zlepšujeme už od třetího zápasu, v celém klubu ale byla taková divná atmosféra. Přeneslo se to i do kabiny. I když jsme nechtěli, bylo to tam cítit. Bylo znát, že klub má problém. Během posledních čtrnácti dnů se to ale vyčistilo a už je to v klidu. Je to znát i na našem výkonu. Hrajeme líp, hrajeme dobře s kluby, které jsou v tabulce mnohem výš. Jsme spokojení, těch bodů ale máme furt málo, furt musíme vyhrávat, abychom se od toho odpíchli. Až to jednou zlomíme, půjde to lehce. Všichni pak získáme větší sebevědomí.“

Poznamenaly eskapády s trenérem, manažerem a končícím Tomášem Rolinkem nějak mužstvo i vevnitř?

„To bych ani neřekl. Není to tak, že bychom měli nějaké problémy hráči mezi sebou. Celkově to bylo špatné. Furt se něco psalo v novinách, řešilo v televizi. To je pak hrozně znát, na výkonu hráčů se to prostě projeví.“

Změnila se nějak vaše role v šatně po tom, co vám bylo na dres přišito kapitánské céčko po skončivším Rolinkovi?

„Ani ne, snažím se makat pořád stejně. Nemám nějaké větší starosti nebo pravomoce. Je to nějaký vývoj hráče, kdy se ze mě stal starej a zkušenej. Zodpovědný bych byl stejně, i když bych to céčko na dresu neměl.“