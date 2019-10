Jágr o emocích: Ubližují mi. Někdy se nepoznávám, ale láska ke klubu je víc! | iSport.cz

V utkání pobral dva body (1+1), celkem jich v osmi duelech má už 10 (7+3). Padla řeč i na neuznaný regulérní gól, který padnul v první třetině. Dneska od 17.30 hodin se Kladno doma postaví v prestižní bitvě Kometě. V sestavě s Tomášem Plekancem.

Co říkáte na výtky, že jste při duelu v Boleslavi až moc komunikoval se sudími, aniž byste měl na dresu áčko nebo céčko?

„Moc se k tomu nechci vyjadřovat, ale jen bych rád uvedl na pravou míru, co se psalo… Byl jsem asistent kapitána, bylo to v oficiálním zápisu, protože ten, kdo áčko jindy mívá (Kehar), nehrál.“

Na zápisu, který jsme dostali my novináři, to ale uvedené nebylo.

„Tak za to ale já nemůžu…“

Ani na dresu jste ho neměl, proč?

„Dělalo se to narychlo, na dresu áčko nedrží ani izolací, navíc je problém v tom, jak je dres zpocený a mokrý. Ale rozhodčí a soupeři o tom samozřejmě věděli, bylo to uvedené v oficiálním zápisu, který je k dispozici hodinu a půl před utkáním. Takže jsem měl možnost komunikovat s rozhodčími. Jediné, co mi někdo může vytýkat, je to, že jsem áčko neměl přímo přilepené na dresu. Ani ale přesně nevím, jaká jsou v tomto ohledu přesná pravidla.“

To áčko na něm být umístěné musí.

„Tak to je jediné, co můžou kritici říct. Ale asistent jsem byl, všichni to věděli.“

Až na fanoušky.

„To už ale nebylo v mojí moci.“

Připouštíte, že jste zápas prožíval emotivněji než jindy?

„Když už se na to ptáš, trochu to rozvedu… Je to emotivní sport, emoce k tomu patří. A přiznávám, že teď jako majitel to beru jinak než dřív, když jsem byl jenom jako hráč. Sám sebe někdy nepoznávám. Já to beru jako svoje dítě. I když dobře vím, že mi to ubližuje. Jak u diváků, tak hokejově.“

Že se zbytečně rozptylujete?

„Ano, dřív jsem to bral jinak. Snažil jsem se být vyrovnaný, aby emoce nelítaly ani nahoru, ani dolů. Ale jako majitel je to jiný… Vím, že každá emoce je ztráta energie a koncentrace, ale nemůžu si pomoct. Já to mám jako svoje dítě. Asi jako mi může nějaký rodič namítnout, že nevím, co to je mít dítě, já mu zase můžu říct, že on neví, jaké to je hrát a být zároveň majitelem… A já to prostě beru jako svoje dítě. A vnímám to tak, že jsem tady od toho, abych ho ochránil. Můj klub, lidi, co pro něj pracují, hráče, fanoušky. Vím, že mi to škodí, ale nemůžu si pomoct. Když mám pocit, že potřebují ochránit, udělám to. Za každou cenu.“

Je pravda, že zápas v Boleslavi jste prožíval emotivněji než dřív… Bylo to znát.

„Ano, dřív jsem to tak neměl. Když jsem jenom hrál, spoustu věcí jsem neřešil. Ale teď mi to nedá. Jako se rodič chce zastat dítěte, když cítí, že se mu děje nějaká nespravedlnost, já to mám stejný. Vím, že mi to hokejově ubližuje, ale láska ke klubu je silnější. Říkám si: kdo jiný se hráčů a klubu má zastat, než já? Jako majitel? Vím, že mě to neomlouvá, sám sebe někdy nepoznávám. Ale láska ke klubu je prostě silnější.“

Máte pocit, že vám to škodí i hokejově?

„Určitě jo. Kdybych měl myšlenky jenom na hru, bylo by to jiný. Ale nemůžu si pomoct. Beru to jinak než dřív.“

Co vás při zápase nejvíce naštvalo? Neuznaný regulérní gól za stavu 0:0?

„To byla jedna věc. Druhá byla, že jsem měl pocit, že faul, po kterém soupeř dal gól na 4:3, přišel po přísném vyloučení. Vím, že takových situací jsou miliony, ale jsou v tom emoce… Navíc poté, co jsme srovnali z 1:3 na 3:3. Takže člověku hned proběhne hlavou, že to byla marná práce. Ale já jsem se s rozhodčími nehádal, dobře vím, že to nemají jednoduché.“

Sudí si v deváté minutě nevšimli, že jim videorozhodčí signalizoval, že se mu mají ozvat, že byl puk za brankovou čárou. A mluvili s ním až po dalším přerušení, jenže to už bylo vhozené buly a gól nebylo možné uznat.

„Není to tedy chyba rozhodčích na ledě, prostě si nevšimli toho červeného světla. To se stává, tohle k životu patří, nestěžuju si na to. Mělo by to být jako v NHL, kde hned, když to videorozhodčí zjistí, spustí klakson jako na konci třetiny. Aby se přerušila hra a mohlo se to hned zkontrolovat. Protože ani v NHL si rozhodčí ne vždycky rychle všimli toho červeného světýlka. Tohle by se mělo zavést i u nás. Jinak je ten systém kamer zbytečný. I peníze, které do toho kluby narvou.“

Muselo vás to štvát…

„Mělo to být 2:0, ale nedá se nic dělat. To se prostě stává. Víc se k tomu nechci vyjadřovat, jenom jsem chtěl uvést na pravou míru, co se objevilo v novinách. A jestli někdo z Boleslavi tvrdí, že o tom nevěděl, že jsem byl asistent kapitána, přitom to bylo dlouho před zápasem v oficiálním zápisu, to už není můj problém.“

