Plekanec o Jágrovi i návratu: Nebral jsem to osobně, bylo to krásné | iSport.cz

Před zápasem si s Jaromírem Jágrem nezvykle před fotografy podali ruce, na kostce běželo video s průřezem jeho kariéry. I momenty, které prožil v Kladně. Poprvé se útočník Tomáš Plekanec postavil svému mateřskému klubu. „Bylo to speciální, vyrostl jsem tady. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ reagoval 36letý centr, jenž se po sezoně radoval z postupu do baráže ve stejných místech, kam teď přijel už v jiném dresu… Kometa uspěla 3:2.

Jaké to bylo?

„Jsem rád, že jsme vyhráli. I když výkon od nás nebyl stoprocentní. Ale bereme tři body, z toho máme radost.“

A jak jste to vnímal vy?

„Bylo to speciální, zvládnuli jsme baráž, něco jsme tady zažili. Vyrostl jsem v Kladně, takže to bylo jiný než někde jinde. Snažil jsem se ale na to nemyslet, chtěl jsem se soustředit na zápas, jsem rád, že jsme vyhráli.“

Co jste říkal vřelému přijetí? I videu na kostce?

„Vnímal jsem to strašně málo, byl jsem ještě v kabině. Ale věděl jsem, že se něco chystá, protože mi to říkal kluk z kladenského marketingu. Potom přišla fotka s Jardou. Já jsem to moc nevnímal, abych se přiznal. Ale bylo to hezký. Nezaznamenal jsem žádné negativní reakce a bylo to celkově krásný.“

Není v Česku úplně běžné, aby domácí tým takhle oficiálně přivítal hráče z kádru soupeře. Potěšilo vás to?

„Bylo to hezký. Celkově jsem rád, jak mě lidi přijali. Věřím, že to všichni berou sportovně, takový je hokejový život. Když jsem přestupoval z Montrealu do Toronta, taky jsem si nemohl vybírat. To je hokej. Tak se to děje.“

Na kostce rovněž proběhlo, že vaše osobní bilance proti Jágrovi v NHL vyzněla v počtu vítězství pro vás. Teď jste přidal další. Má to pro vás nějaký význam?

„Nemá, my jsme toho proti sobě odehráli spoustu. To jsou jenom statistiky pro novináře, pro fanoušky. My to bereme jinak.“

Utkání se neslo v duchu vašeho souboje. Pro vás to tak nebylo?

„Ne, vůbec ne. My jsme proti sobě s Jardou odehráli spoustu zápasů v NHL, takže jsem to osobně nevnímal. Jak už jsem říkal, bylo to zajímavé tím, jak jsme hráli v baráži.“

Co jste si řekli při podávání rukou ještě před utkáním?

„On se mě ptal, jestli budeme hrát jako naše lajny na sebe. Neměli jsme ten plán, nedělali jsme to, protože by to zbytečně rozbilo hru. My jsme chtěli hrát co nejdéle na čtyři lajny. A to se nám povedlo.“

Bylo to hodně emotivní, byl jste nervózní?

„Asi možná trochu jo. Bylo to hodně dané baráží, která se nám povedla. I to, že jsem tady vyrostl. Bylo to celkově jiné, v kabině pro hosty jsem byl naposledy, když mi bylo asi čtrnáct let. Ještě s dorostem. Bylo trošku jiné. Ale i při takových příležitostech se snažím zůstávat nad věcí a soustředit se na utkání.“

Nejel jste někdy automaticky na kladenskou střídačku?

„To naštěstí ne.“ (usměje se)

Stihl jste v Kladně ještě něco jiného než zápas?

„Jenom jsem se zastavil na chvíli u mamky, dal jsem si kafe a jel jsem na zimák.“

Jste rád, že máte tenhle ostře sledovaný zápas za sebou?

„Snažil jsem se zůstat nad věcí, neřešit to. Ale poprvé je to vždycky speciální.“

Vypsal jste v kabině zvláštní prémie?

„Já jsem nevypisoval nic, ale něco tam na mě hulákali. Něco musím zaplatit. Já už jsem toho zaplatil dost, ale pořád je to málo. Přitom tornádo v peněžence jsem už měl.“ (směje se)

Jaké to vůbec bylo utkání? Prohrávali jste 0:2, nakonec jste to otočili na 3:2.

„My jsme čekali, že to bude těžké, Kladno je nepříjemný soupeř. Navíc u nich na úzkém ledě, týmy na to nejsou zvyklé. Bylo vidět, že i my jsme se s tím prali první třetinu, nebylo to úplně ono. Pak jsme naštěstí dali góly. Takže jsme rozhodli, ale opravdu to není proti nim jednoduché. Bruslí, hrají fakt dobře. A myslím, že se potvrzuje to, co jsem říkal před sezonou. I když je někdo odepisoval, já jsem věřil, že Kladno bude hrát minimálně o desítku.“