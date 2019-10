Litvínov vyřadil zkušeného Kubáta, místo něj přivádí Pavelku ze Sparty | iSport.cz

Hokejový obránce Karel Kubát byl z výkonnostních důvodů vyřazen ze sestavy extraligového Litvínova. Jedenatřicetiletý bek je tak prvním hráčem, který oficiálně odnesl špatný vstup Severočechů do sezony. Tým naopak posílí obránce Tomáš Pavelka, který přichází do konce listopadu hostovat ze Sparty.

Šestadvacetiletý Pavelka se vrací do známého prostředí. Do Sparty totiž odešel v roce 2017 právě z Litvínova. "Představuje velkou ofenzivní posilu do obranných řad. Vzhledem k našim výsledkům a především neefektivním přesilovým hrám, kde bychom ho rádi využili. Věříme, že naplní naše očekávání," řekl generální ředitel klubu a trenér Jiří Šlégr.

Vítkovický odchovanec Pavelka nastupoval za Litvínov v letech 2013 až 2017, odehrál 181 zápasů s bilancí 17 branek a 34 asistencí. Před čtyřmi lety se podílel na zisku extraligového titulu. V této sezoně si v deseti utkáních připsal šest asistencí.

Pavelka podle všeho zaujme v sestavě Kubátovo místo. "Od ofenzivního zadáka trenéři očekávali, že bude mít v týmu pozici rozdílového hráče, kterou nenaplňuje," uvedli zástupci klubu v prohlášení na oficiálním webu.

Kubát se do Litvínova vrátil před začátkem sezony z Vladivostoku a měl být klíčovým obráncem. V 12 zápasech nasbíral tři body za gól a dvě asistence, v hodnocení +/- zohledňujícím pobyt hráče na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech je s -10 nejhorším v týmu.

Litvínov je po 12 kolech v tabulce předposlední, dva body před čtrnáctým Zlínem. Po nedělní domácí porážce s Olomoucí klub naznačil, že by na střídačce mohl skončit hlavní trenér Šlégr. Představenstvo Vervy však v úterý večer jeho rezignaci nepřijalo a olympijský vítěz z Nagana, který je zároveň šéfem klubu, by tak měl mužstvo vést i nadále.