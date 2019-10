Koukal o Růžičkovi: Chceme vyhrávat! Doufám, že se projeví jeho zkušenosti | iSport.cz

Byl členem party, která pod Vladimírem Růžičkou vyhrála zlaté medaile na MS v roce 2010. Petr Koukal dobře ví, co se dá od nového trenéra v Hradci čekat. Hlavě věří jeho vítězné DNA: „Doufám, že se tady projeví jeho bohaté zkušenosti, jak vyhrávat zápasy. To je podle mě to nejdůležitější, co asi všichni chceme. Proto k tomu kroku asi došlo,“ komentoval nového trenéra.

Z nástupu Růžičky do hradecké šatny se nedělalo žádné drama. „Manažer přišel do kabiny, představil trenéra, Vláďa obešel šatnu, podal každému ruku. Na ledě jsme pak prohodili takové to, jak se máš,“ prozradil Koukal. Od čtvrtka jeho tým podle oficiálního stanoviska klubu tak vedou dva hlavní trenéři – Tomáš Martinec a Vladimír Růžička. „Četl jsem v novinách, že takhle to měli ještě ve Vsetíně, to mi bylo asi dvanáct, když tam působili Zdislav Tabara s Horstem Valáškem,“ usmál se. „Je to nová situace asi pro všechny. Ale zase každý z nás je asi dost rozumný člověk, že se všechno zvládne, není se čeho bát. Máme jeden společný cíl, chceme vyhrávat, o to nám všem jde. Proto přišel i Vláďa, aby nám v něm pomohl,“ dodal sedmatřicetiletý útočník.

Růžička už úřaduje v Hradci! První trénink jen pozoroval z povzdálí

Začátek sezony vynechal, protože se dával přes léto dohromady po plastice vazu v koleni. Proto asi v každém hrklo, když opustil nedělní zápas se Zlínem. Kulhal. Najednou bylo na zimáku pár stovek ortopedů. Ozvalo se koleno! „Hodně lidí se mě na to ptalo,“ přiznal. „No ale odpověď je, že neumím blokovat střely. Chtěl jsem strhnout tým nasazením a podívejte, jak to dopadlo,“ spustil tak, jak to umí v lehce ironickém duchu asi jenom on. „Blbě jsem do střely kleknul a ten hráč mi to narval přímo nad koleno,“ dodal.

Petr Koukal v extralize 613 zápasů 112 gólů 200 asistencí 312 bodů

Takže? Problém ano. Bolavý? Ano. Vážný? Ne. Kousla ho střela. „Bylo to navíc druhé, ne operované koleno. Ale žádný problém už po operaci necítím, takže prostě rána do kolena, ne do žádného operovaného. Chvíli jsem to zaledoval, šlo to, ale začalo to tuhnout a se Zlínem jsem odstoupil,“ vysvětloval.

Duel s Třincem vynechal, protože cítil, že nastřelený sval nefunguje na sto procent: „Nechtěl jsem lézt do zápasu, když to není úplně ono. Jít tam, za dvě střídání říct trenérům, že nemůžu? To by bylo asi na prd. Víte, jak to je, podjede vám noha, něco se stane, dostanete gól, pro tým na houby, vy jste za pitomce.“ V pátek proti Vítkovicím by už Koukal měl být zase v sestavě.

Třeba už se mu zase o něco zmenší monokl kolem pravého oka. „To jsem všechno stihl během jednoho zápasu,“ pochlubil se, že i ozdoba vznikla v neděli se Zlínem. Taky chtěl nabudit tým? „Tady ne,“ zazubil se. „Žádná bojovnost, tohle byl podle rozhodčího čistý zákrok. Bez puku jsme se v první třetině srazili. Měl jsem hlavu doleva, ohnu to doprava a pěkně jsme se sešli,“ přiblížil skvrnu kolem oka. Ve čtvrtek dopoledne měla zrovna tmavě žlutou barvu.

Hlavní pro něj ale je, že se povedla letní operace kolena a stihl se dát brzy dohromady. „Jo, všechno drží, nemám problém. Pořád je na čem pracovat, ale už to hlavně nebude o kolenu, jen o rozehranosti. Cítím se líp. Zdravotní stav je výborný, nastřelená noha odeznívá,“ dodal.

