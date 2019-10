Gól bruslí? Potěší stejně jako jiný, tvrdil Lev po výhře nad Litvínovem | iSport.cz

Dal třetí gól v sezoně. Bruslí. Málem byl vítězný. Nakonec byl Jakub Lev (28) proti dobře připravenému Litvínovu rád za dva body po výhře v nájezdech. „Chtěli jsme prodloužit vítěznou sérii, což se povedlo. Byl to vyrovnaný zápas, který rozhodla dovednostní soutěž. Litvínov hrál dobře, na brejky. My jsme na to trošku přistoupili a hrálo se nahoru dolů. Možná jsme mohli zvolit trošku jiný styl,“ přemýšlel urostlý útočník brněnské Komety.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:58. Kusko, 17:12. Plekanec, 31:12. Lev, . Svačina Hosté: 21:19. F. Lukeš, 26:17. Kašpar, 52:47. Válek Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Plášek ml., Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Svačina, Kusko, Jenyš. Hosté: Honzík (Janus) – T. Pavelka, Jánošík (A), Ščotka, Baránek, L. Doudera, Štich – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Jarůšek, M. Hanzl, Petružálek – Kašpar (C), Gerhát, Myšák – Trávníček, Helt, Jurčík – Zygmunt. Rozhodčí Obadal (CZE), Stano (SVK) – Jindra, Zika oba (CZE) Stadion DRFG arena Návštěva 7389 diváků

Potěší gól bruslí stejně jako hokejkou?

„Viděl jsem, že hokejkou bych to nedal. Teď je to tak, že se může nastavit noha. Nesmíte to vyloženě kopnout. Tomu jsem se snažil přizpůsobit.“

Kolikrát jste takto skóroval?

„Bruslí už jsem nedal gól dlouho. Celkově může být tak pátý, šestý. Přesně nevím. V dubnu se nikdo neptá, jestli jsem dal deset gólů do víka nebo bruslí. (úsměv) Potěší stejně jako každá branka.“

Už jste si zvykl na herní styl Komety?

„Na začátku jsem si potřeboval trošku zvyknout na styl hry i souhru v pětce. Poslední dobou už se sestava moc nemění a jako lajna jsme si sedli. Góly dáváme, je to lepší a lepší.“

Kometa Brno - Litvínov: V nájezdech rozhodl o výhře domácích Svačina, 4:3sn

Je to pro vás jiné než v minulých angažmá?

„Musím hrát to, v čem jsem silný. Nejde se jednou srážet a další zápas hrát technicky. Je potřeba hrát to svoje A je jedno, v jakém týmu.“

Jaká je síla mužstva ve srovnání s Vítkovicemi, vaším předchozím působištěm?

„Obrovská. Je to top tým v extralize. Potvrzuje to posledních iks let. Ve Vítkovicích to bylo trošku jiné. Mužstvo se přebudovávalo, klub měl nějakou vizi. Pak bylo míň peněz, muselo se to zase změnit. Tak to v hokeji chodí. Těžko se dají tyhle dva týmy srovnávat.“

Kometa Brno - Litvínov: Pavelka našel volného Válka a ten zblízka srovnal, 3:3

Kometa Brno - Litvínov: Brněnští vyšachovali obranu soupeře, Hruškovu nabídku usměrnil do odkryté branky bruslí Lev, 3:2