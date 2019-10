Polemika Sportu: Moták vs. Petr. Bylo správné vytáhnout konflikt od ledu? | iSport.cz

Názor redaktora Michala Kvasnici: ANO! Zápas vyhrál Petr, tiskovku Moták. Reakce koučů odhalily charaktery



Zdeněk Moták nemá magisterský titul, neprocestoval svět, není profesor ani vědátor, nepůsobil v Austrálii. Zato jde o slušného člověka, který je díky své férovosti obrovsky respektovaný napříč hokejovou veřejností. Přestože ve čtenářské anketě převládají názory (kolem šedesáti procent), že se Moták neměl o vulgaritách vyjadřovat, reakce profesionálních hráčů na sociálních sítích i „off record“ mu naopak drtivě dávají za pravdu.

Proč? Protože hokejisté oba trenéry – na rozdíl od lidí z internetové bubliny – osobně znají. A o tom, kdo je z dua Moták-Petr v českém rybníčku oblíbenější, netřeba diskutovat. Stačí se poptat.

Pětapadesátiletý kouč je gentleman, avšak žádný suchar. Také Moták dokáže na tiskovce kolikrát použít hrubší slovo, když kritizuje výkon svého týmu a nenapadne ho vhodnější ekvivalent. Proto se domnívám, že z úst vítkovického trenéra musely opravdu létat směrem k o deset let staršímu kolegovi mnohem ostřejší výrazy, než když se chlapi v emocích pošlou do prdele, jak se hájil Petr.

Pi*a, to už je silné kafe. Nedivím se, že právě tímhle Moták začal své veřejné hodnocení utkání. Evidentně to v něm hlodalo víc než ztráta nadějně rozjetého zápasu, potřeboval to ze sebe dostat. Šel do toho s rizikem, že pro některé bude za ubrečeného bonzáka a že v Ostravě, kde žije, mu to nepomůže. Možná. Ale následná reakce Petra navzdory výsledku udělala vítěze z Motáka. Prý kultura...

Názor redaktora Pavla Ryšavého: NE! Moták věděl, co přijde, když rýpne do Petra. Následovalo trapné divadlo

Osobnost formátu Zdeňka Motáka něco takového vůbec neměla zapotřebí. Žalují malé holky ve školce, že jim Pepík řekl neslušné slovo, ale gentlemani ne. Ti dělají, že neslyšeli, aby chuligánovi dali událost několikanásobně sežrat později. Podle mě spíš trenér Olomouce dobře věděl, co přijde, když začne být lehce arogantní, nastaví vykání a do Jakuba Petra rýpne. Nastane výbuch a kolega se vyšroubuje do vývrtky.

Vítkovický trenér se snaží držet masku věčně usměvavého sympatického chlapíka. Jenže má problém, že někdy z role vypadne. Postupně opouští trůn toho úspěšného kouče, který s reprezentací do 18 let získal stříbro na MS, spíš se z něj stává jeden z nejkonfliktnějších mužů soutěže.

Nezvládá emoce. Rozjede se, mluví, mluví... A sám si naběhne na vidle. Třeba jako když dva roky zpátky vybízel k většímu respektu se Zlínem. Tehdy mezi týmy byla vykopána válečná sekera po zákroku Veselého na Deje. Petr neudržel emoce, navážel se do Roberta Svobody, že uznává trenéry, kteří byli bývalými hráči a kteří něco dokázali. Svoboda, jenž odehrál přes 200 zápasů v nejvyšší soutěži, ho umyl, že se dá najít na googlu, kdo měl a neměl jakou kariéru.

Vítkovický trenér bere hodně věcí osobně, škodí si. Stejně jako nedávným výstupem v Boleslavi, kde se pustil do rozhodčích. Pak v klidu opáčil, že to není téma a šlo o emoce. Právě. O emoce, které nezvládá. Zdeněk Moták dobře věděl, jaké divadlo spustí.