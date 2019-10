Pardubice sejmuly zažívací obtíže. Do Karlových Varů jedou junioři | iSport.cz

Pardubice zahučely do pořádné šlamastiky. Většina týmu se dnes nahlásila s vážnými zažívacími obtížemi, podle informací isport.cz by mělo jít o 13 hráčů. Někteří měli údajně skončit na infekčním oddělení v nemocnici. Dnes má Dynamo přitom nastoupit k dalšímu extraligovému zápasu v Karlových Varech (17.30). Odklad v tomto případě není ve hře. Hrát se musí!

Je to hodně podobný případ jako v play out, kdy se po tataráku přiotrávila většina chomutovského kádru. Vedení extraligy dlouhodobě drží pravidlo, že kvůli zdravotním potížím se utkání neodkládá, takže Piráti v březnu nastoupili s torzem týmu, který doplnili hráči z juniorky, k utkání s Karlovými Vary. Paradoxní je, že na Pardubice čeká stejný soupeř, jen musí cestovat na západ Čech.

K utkání Dynamo vyrazí také s juniory. „Stejná pravidla platí i teď, dříve se to zneužívalo, takže už nějakou dobu se nebere na zdravotní problém zřetel. Vím, že tentokrát to asi nebude tenhle případ, ale jednou by se zápas odložil a vznikl by precedens. Tohle pravidlo si odsouhlasily samy kluby, takže není co řešit,“ vysvětlil pro isport.cz ředitel extraligy Josef Řezníček.

Pardubice se obrátily s žádostí o přesun zápasu i na Karlovy Vary, ale ty mají na dnešní zápas prodané lístky, jsou v laufu, logicky nemají zájem zápas přesouvat. Takže ani Energie nenavrhla jiný termín souboje. „Do systému jsem zaregistroval 16 juniorů, klub udělal všechno proto, aby extraligové utkání mohl odehrát,“ dodal Řezníček. Juniorka Pardubic měla hrát derby s Mountfieldem HK, které se v rámci Poháru DHL ruší.