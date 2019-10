Peters má první nulu i skalp Sparty: Obranu jsme drilovali poslední týdny | iSport.cz

Video k článku Sparta - Liberec: Tři minuty před koncem podržel domácí po nájezdu Špačka opět Machovský VŠECHNA VIDEA ZDE

Bylo pět proher v řadě něco, co jste před tímto utkáním hodně rozebírali?

„Ano, nejenom, že jsme to řešili, ale upravili jsme i trénink. Více jsme se soustředili na vypilování naší defenzivy a defenzivního systému, abychom všichni věděli co v obraně dělat a hráli jsme v obraně jako jeden tým. Dnes to povedlo, hráli jsme do obrany opravdu dobře.“

Defenzíva byla tedy za vás klíčem k tomuto vítězství?

„Jednoznačně. V obraně to od nás byl dobrý, zlepšený výkon oproti minulým zápasům. Jak jsem zmiňoval, poslední dva týdny jsme obranu drilovali a je super, že to dnes přineslo ovoce.“

Sparta - Liberec: Neposedný puk šťastně trefil Hudáček a hosté šli do vedení, 0:1

Sparta měla zároveň šanci vyhrát desátý zápas v řadě? Byla od vás zvýšená snaha ji zastavit?

„Vlastně ani ne. Věděli jsme o jejich sérii a o jejich síle, ale jak jste řekl, prohráli jsme posledních pět zápasů, takže jsme se dívali především na sebe a na náš výkon, abychom se zlepšili a protrhli špatnou šňůru.“

Posledních několik zápasů jste se střídali s Markem Schwarzem. Byla otřesená vaše pozice jedničky?

„Tohle moc neřeším, soustředím se na sebe. Marek odchytal posledních pár zápasů opravdu výborně, je to skvělý gólman a spoluhráč. Je připraven stejně jako já na situaci, kdy na nás trenér ukáže. Dobře se doplňujeme, to je zásadní.“

Je to vaše první čisté konto v této sezóně. Řešíte osobně podobné statistiky?

„Hlavní je vítězství a jsem hrozně rád, že ho máme. Potřebovali jsme ho. Osobně ale samozřejmě sleduji i tyhle čísla. Pokud jste gólman, tak je chcete mít dobrá, to je jasné a vychytané čisté konto je věc, která vám rozhodně neublíží.“

Sparta - Liberec: Tři minuty před koncem podržel domácí po nájezdu Špačka opět Machovský

SESTŘIH: Sparta - Liberec 0:2. Domácí prohráli po devíti zápasech, doma navíc poprvé v sezoně

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 24:55. L. Hudáček, 58:05. Kotvan Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Ďaloga, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek (A), Košťálek, Tomáš Dvořák – Řepík (C), Tomášek, Smejkal – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech (A), Forman – Rousek, V. Růžička, Černoch. Hosté: Peters (Schwarz) – Knot, Šmíd (A), T. Hanousek, Kotvan, Kolmann, Graborenko, Havlín – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – D. Špaček, A. Musil, J. Vlach. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Frodl, Komárek Stadion O2 Arena Návštěva 10 038 diváků