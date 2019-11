Zlín řeší cizince. Palmberg odchází, Jeglič nejspíš posílí konkurenci | iSport.cz

Nenašel mu místo v elitních formacích a tak nemělo smysl jeho angažmá protahovat. Palmberg tento týden trénuje se zlínskou juniorkou a po repre pauze má nastoupit do nového klubu ve Finsku. V extralize se nechytl, v jedenácti startech nasbíral jen dva body (1+1).

„Pravda je taková, že kdybych zůstal po minulé sezoně na pozici trenéra, takového hráče bych si nevybral,“ přiznal nástupce Antonína Stavjani. „Není v tom nic osobního, ale moje představy o skladbě týmu by byly jiné. Jak už řekl generální manažer, Palmberg nenaplnil očekávání, která se do něj vkládala. Nebyl důvod přiživovat naději, že to třeba půjde,“ doplnil.

To, co Zlín ušetří na Švédově tučné výplatě, vloží do francouzského útočníka Valentina Claireauxe. Ten naopak trenéry přesvědčil a zůstane do konce ročníku. „Hodí se nám víc,“ sdělil Svoboda.

Nabídku plnohodnotné smlouvy dostal také Slovinec Žiga Jeglič, jenže podle zdrojů iSport.cz dá s největší pravděpodobnosti přednost jiné extraligové nabídce. Stojí o něj několik lépe ekonomicky zajištěných celků v čele s Libercem, Mladou Boleslaví a Litvínovem.

„Nebudeme si nic nalhávat. Určitě jsou kluby, které mu můžou nabídnout víc. Nás to tolik netrápí, Fořt s Okálem už budou připraveni,“ vyhlíží návrat dvou útočných opor po dlouhodobém zranění.

„Máme třináct útočníků, a pokud by to šlo, chtěli bychom mít se Žigou čtrnáct. Nezklamal, v těch pěti zápasech nám výrazně pomohl. Je to dobrý kluk. Vše klapalo, jak mělo. Ale to je hokejový byznys,“ smiřuje se s jeho odchodem za lepšími podmínkami.