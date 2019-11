Bude Jágr opět kouřit Spartu? Ta je jinde, ale ve sportu nikdy nevíš, hlásí | iSport.cz

Jeho první hattrick v nejvyšší soutěži? Proti Spartě! Psal se rok 1990, jeden z novinových titulků tehdy zněl: „Jágr kouří Spartu.“ Co Jaromír Jágr předvede zítra? Jeho Kladno zajíždí do vyprodané O2 areny (od 18.30 hodin, sledujte na iSport.cz ONLINE), právě 47letý veterán bude opět hlavním tahákem. „Sparťané jsou velcí favorité, ale ve sportu nikdy nevíš,“ hlásí legendární útočník. A připomněl i největší překvapení, které se právě v pražské hale událo v sobotu při MMA…

Kladno baví. Tedy takhle: Jágr baví. To dnes pozná i Sparta, která partii proti tradičnímu rivalovi odehraje před vyprodanou halou.

Jak se Jágr těší? „Abych byl upřímný, moc ne. Že bych se cítil zázračně? To určitě ne. Bude to každopádně zajímavý hlavně pro naše hráče, protože je vyprodáno. Spousta z nich je naštvaných, protože jsme dostali jenom 25 lístků na kabinu. Což si myslím, že je hrozný,“ pousmál se útočník, který hattrickem sestřelil Spartu nejenom v roce 1990, kdy hrál ještě s číslem patnáct, ale i během výluky v roce 2012. Tehdy Kladno triumfovalo 5:1, nezastavitelný útočník si připsal čtyři body (3+1).

To se hrálo v Kladně. Tentokrát to budou mnohem okázalejší kulisy. Rytíře čeká našvihaná libeňská aréna. Ta by měla být na extraligu vyprodaná poprvé v sezoně. Na předešlé utkání Sparty s Kometou dorazilo 14 578 fanoušků. Teď by jich mělo být ještě víc.

„Hlavně pro hráče to bude něco novýho. Nesmíme zapomenout, že hráli pět let v nižší soutěži a na některé zápasy chodilo 150 lidí… A teď najednou, kdekoliv jsme hráli, bylo vyprodáno. Naposledy byla desítka v Ostravě, teď možná bude patnáct tisíc i víc v O2 areně. Takže i pro ně to bude určitě zážitek,“ věří Jágr.

Podle papírových předpokladů by Rytíři neměli mít nárok. Sparta vede tabulku, je na úspěšné vlně. Vyhrála jedenáctkrát z posledních dvanácti partií. Kladno zdaleka takový válec není, je jedenácté. I když i to se nadechuje, uspělo dvakrát za sebou.

„Sparta je rozpočtem někde jinde, hráčsky taky. Ale o to je sport zajímavější, že jména ti výsledek neudělají. Je to sport. Někdy, i když si myslíš, že to stoprocentně tak dopadne, tak to tak nedopadne,“ doufá útočník, který si v dosavadních 14 zápasech připsal 12 bodů (8+4).

Když popisoval, jak dovede sport být nevyzpytatelný, zmínil i sobotní MMA akci v O2 areně, při níž došlo k řadě překvapení. Zvlášť v zápase století, v němž Vémola prohrál…

„Je to sport. V sobotu jsme tam mohli vidět spoustu překvapení. Je to sport. Sparťané jsou velcí favorité, ale je to sport. My budeme připravení!“ hlásí Jágr, že se svojí partou Rytíří nemíní být jen tak do počtu.

Ale když stočil řeč na to, jak se cítí on osobně, žádná sláva to prý není. „Že já osobně bych se cítil zázračně? To vůbec ne. Čekal jsem, že určité věci v reprezentační pauze dotrénuju, ale naopak, měl jsem těch povinností daleko více než v době, kdy se hraje,“ přiznal kladenský majitel.

Dnes se vrací do O2 Areny jako hlavní hrdina. V pražské hale si naposledy zahrál při světovém šampionátu v roce 2015, kdy rozhodl čtvrtfinále s Finy. Ve slavném oslavném gestu nasměroval ruce směrem k nebesům. A ve 43 letech byl zvolený jako nejužitečnější hráč celého turnaje.

Co předvede číslo 68 tentokrát?

Kladno vs Sparta, to bývaly vypjaté bitvy. Teď středočeské derby opět ožívá. „Vždycky to bylo se Spartou derby, o motivaci se nemusí mluvit. Všichni se proti Spartě budou chtít vytáhnout a doufám, že podáme výkon, se kterým bychom mohli uspět," věří kouč David Čermák.

