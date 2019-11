Málo peněz, výborný hokej. Kouč Pešout líčí, jak se maká ve Varech | iSport.cz

Najít mladé levné pušky s potenciálem, pozvednout je tréninkovou šichtou, vsadit na jejich elán a hlad, s ním pak prorážet val o poznání lépe zabezpečených klubů. To je hrubý popis karlovarské cesty, po níž by rádi kráčeli i jiní. Ale úplně nevědí jak. „Titul tolik nesouvisí s objemem peněz, jak by se mohlo zdát,“ tvrdí Martin Pešout.

Před sezonou byste dali nevím co za předkolo play off, neměníte náhodou cíle? Anebo nevěříte, že se nahoře udržíte delší čas?

„Snažíme se nadšení lehce brzdit, ale jak se říká, s jídlem roste chuť. Každý dobře zvládnutý zápas v nás posiluje vědomí, že můžeme hrát se všemi týmy. Zároveň nás poslední dvě kola přesvědčila, že taky s kýmkoli můžeme prohrát. Nebýt toho, mohli jsme vyskočit na první místo, což by pro karlovarský hokej byla obrovská reklama. Pro nás je ovšem víc než postavení v tabulce důležitější obraz naší hry, pokud bude dobrý, výsledky přijdou.“

Řada klubů nejprve počítá body do záchrany, pak promýšlí další mety. Jak je to nyní u vás?

„V kabině jsme si řekli, že nebudeme řešit tabulku do té doby, dokud nenabereme 60 bodů, což značí záchranu. Dalším krokem je 70 bodů, tedy předkolo. Kdybychom pokračovali v nastoupeném trendu, 82 až 83 bodů by mělo stačit na první šestku… (usmívá se) Jsme však realisté, v pořadí za námi je řada celků s úplně jinými finančními možnostmi a odlišnou skladbou kádru. Můj osobní cíl je desítka, respektive pozice sedm, osm.“

Považujete snad pozici devět a deset pro předkolo za těžko řešitelnou z hlediska postupu?

„Na těchto pozicích valnou šanci nemáte. Těžko postoupíte 3:0 na zápasy, když dvakrát začínáte venku. A při postupu na čtyři, nemluvě o pěti utkáních jdete na krásně odpočatého vítěze základní části. Pak je to jen taková reklama, že jste si zahráli play off, po sportovní stránce to nemá význam.“

Odpočatý celek zase občas brblá, že jde po dlouhé pauze na rozehraného soupeře…

„To je jen hledání alibi. Náš hokej je založený na bruslení, na čerstvých nohách. Pokud před čtvrtfinále odehrajete čtyři, pět těžkých zápasů za pár dnů, je to vražedné, těžko na tom budete fyzicky lépe než mančaft, co se mohl skoro dva týdny připravovat podle chuti.“

Je vražedná i poloha Karlových Varů vzhledem k cestování a času na regeneraci?

„Bavil jsem se o tom s kolegy z Třince a Vítkovic, s Vencou Varaďou jsme se shodli, že v autobuse ztratíme deset bodů za sezonu.“

Jak jste na to přišli?

„Jde sice jen o pocitovou záležitost, ale vyplývající z faktů a znalosti všech okolností, které mají dopad na stav týmu. Dám příklad: v pátek hrajeme v Třinci, takže jedeme ve čtvrtek, vracíme se v sobotu v půl páté ráno. A v neděli se hraje o půl čtvrté. V sobotu máte co dělat, abyste mužstvo dostal alespoň částečně z laktátu, z následků cesty. První půlka nedělního zápasů není nikdy taková jako byste hráli v pátek doma a v neděli jeli ven.“

Považujete už nyní za vítězství, že se nepohybujete dole v bahně a vaše hra je oceňovaná?

„Ať chcete nebo ne, Vary byly dlouho načichlé stereotypním bojem o sestup, o vlastní přežití. Byly tu zajímavé podmínky, které však s odchodem Sokolovské uhelné padly. Klub se musel přeorientovat na jiné ambice a i finanční a sportovní zdroje. Po hokejové stránce se muselo začít daleko líp pracovat s mladými kluky, které jsme v kádru museli mít, a zároveň oni museli stačit na nejvyšší soutěž. V těžkých chvílích se město i kraj k hokeji postavily čelem a je to znát na celkové atmosféře ve městě i v kabině. Všichni cítíme, že někdejší hokejové nadšení se postupně vrací.“

Nakolik je reálné přiblížit se v příštích letech éře zpřed deseti let, kdy Vary slavily titul?

„Má to dvě roviny. Udržíme-li kádr dva, tři roky pohromadě, jsme schopni zasáhnout do bojů o medaile. A my jsme podepsali všechny hráče tak, aby stávající mužstvo mělo svůj vrchol příští sezonu. V době, kdy bude třetím rokem po kupě. Jako tehdy, kdy po práci Zdeňka Venery a po nástupu Pepy Palečka se vyhrál mistr. Titul tolik nesouvisí s objemem peněz, jak by se mohlo zdát. Bez vytvořených vazeb těžko něco uhrajete. Podívejte, jak hrála naše první lajna loni a letos, to je obrovský skok. Může za to čím dál lepší sehranost. Pokud udržíme tým i pro sezonu 20/21, smažeme tím obrovské finanční manko na ostatní a budeme konkurenceschopní všem ostatním.“

Shání se do Varů hráči líp než před časem, anebo je to stále jen o finanční nabídce?

„Za trenéra říkám ano, za sportovního manažera ne. Každého hráče, resp. agenta v prvé řadě zajímají peníze, což asi fanoušci neradi slyší, ale v téhle branži to tak je. Hokejista má určitou cenu, ale myslí si, že ji má větší. A ještě víc si to myslí agenti. My rozhodně nemůžeme soupeřit s kluby, které hráče uměle přeplácí. A vím, že agenti