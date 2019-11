Hvězda o plné aréně: Jsem vděčný, ale bohužel nejsem Jágr před dvaceti lety | iSport.cz

Byl to tradiční obrázek jako v jiných arénách. Vyprodáno kvůli číslu 68. Navíc rekord v návštěvnosti vyjma venkovních partií. „Vždycky se snažím vydat ze sebe maximum,“ říkal Jaromír Jágr po porážce 2:6 se Spartou. Ale snažil se zůstat nad věcí. Věděl, že Rytíře čekají důležitější partie. Se Zlínem a v Olomouci. „A nebojte, v play off přijde odveta!“ pousmál se poté, co si v utkání připsal jednu asistenci.

Z fanoušků cítil energii. „Jsem jim vděčný,“ říkal 47letý veterán, kolem něhož byl v útrobách O2 areny tradiční mumraj. Vyfotil se s malými sparťany, vozíčkáři i mladým pacientem, jenž statečně bojuje s leukémií. A právě Sparta mu pomáhá. Při rozhovoru pak stihl i vtipkovat.

Jak jste se cítil po reprezentační pauze?

„Nebylo to nic moc, ale já to víceméně neřeším. Snažím se počkat si na šanci v ofenzivním pásmu. Teď jde hlavně o to, abychom si přenesli lepší formu do dalších zápasů, které jsou pro nás klíčové, protože hrajeme proti týmům, které jsou vedle nás. Zlín, Olomouc. Chtěli jsme vyhrát i tady na Spartě, ale dobře víme, že utkání v pátek a v neděli pro nás budou daleko důležitější.“

Zvlášť, když Zlín dneska vyhrál s Kometou.

„No, tak to vám pěkně děkuju za zprávu. Pozitivnější to být nemohlo!“ (směje se)

Sparta - Kladno: Jágr se prodral obranou domácích a namazal Melkovi, 4:2

Hodně do toho promluvila marodka, že? Nemohli hrát Stach a Valský, dva zkušení útočníci.

„To bylo znát. Nemáme tak široký kádr, musíme to pak slepit hráči, kteří hrají centry, přitom jinak jsou na křídle. Ale v pohodě. Příště to bude o něčem jiném.“

V jednu chvíli jste snížili, vypadalo to, že se dostanete do zápasu.

„Chtěli jsme Spartě ukázat, jak to bude vypadat za čtrnáct dní u nás. Aby věděli, co je čeká.“ (usměje se)

Vy jste si v úvodu zkracoval střídání, že?

„To jo. Zaprvé jsme hráli takhle společně poprvé (s O´Donnellem), ani na tréninku jsme takhle nehráli, protože Áda (Stach) se zranil v úterý. Takže to bylo narychlo poskládaný. Člověk se šetří na svoji situaci, věděl jsem, že jsme neměli do tý doby ani žádnou přesilovku. Takže když vím, že puk nemáme, je zbytečný se tam honit. Radši jdu vystřídat, počkám si na další střídání.“

Co jste říkal na vyprodanou halu? Zase kvůli vám? Cítil jste energii z fanoušků?

„Nechci se opakovat, samozřejmě jsem jim za to vděčný. Bohužel, nejsem Jágr jako před dvaceti lety, to bychom se bavili o něčem jiném.“

I tak lidi ocenili potleskem, když jste efektně asistoval na gól.

„Lidi neví, jak dlouho budu hrát, mysleli, že to je poslední zápas, proto asi přišli… (usměje se) Ale minimálně ten další ještě budu hrát. Vždycky se snažím předvést maximum. Já sám sobě pořád věřím, ale musím si počkat na svoji šanci.“

Ostatní hráči ale mohli být z vyprodané arény trochu vyjukaní, že?

„Samozřejmě. Hráči, kteří předtím hráli extraligu, se zrovna zranili (Stach a Valský). Takže my jsme měli akorát Bariho (Barinku), který má zkušenosti s nejvyšší ligou. Když sečteš všechny zápasy, které odehráli naši hráči v extralize, tak se do stovky nedostaneš. Když nepočítáš mě.“

Sparta - Kladno: Jágr se připletl do potyčky, ale nikdo rukavice neshodil

Doplácíte i na to, že po chybách umožňujete snadno soupeřům skórovat?

„Hele, pojďme na to zapomenout. Mohli jsme překvapit, porazit se dají, příště budeme jiné mužstvo. Ale Sparta bude brát body nejenom nám, ale i jiným mužstvům. Takže znovu bych se vrátil k tomu, co předtím. V pátek a v neděli jsou pro nás důležitější zápasy. Navíc, jak už jsem říkal – je rozdíl hrát před 150 diváky jako v předešlých letech, nebo před sedmnácti tisíci. Musíme si tím projít. Ale uvidíme v play off. Tam bude odveta. Nebojte se!“ (usměje se)

Vnímal jste, že jste v O2 areně hrál poprvé od roku 2015?

„To jsem ani neřešil. Snažil jsem se osobně do toho dostat, protože jsem věděl, že jsem se necítil dobře, to člověk pozná na trénincích. Takže jsem myslel sám na sebe, abych udržel víru v to, že se to může otočit v každém momentu. Ale jinak jsem to neřešil. Každopádně vím, že poslední zápas, který jsem tady hrál, bylo při šampionátu v Praze.“

V závěru jste byl vyloučený, to byl hořký konec utkání.

„Chtěl jsem soupeři vypíchnout puk, akorát jsem se netrefil. (usměje se) To se stává.“