Dočekal zpět v Kometě: Sparta je „NHL style“, Krupp se mnou nekomunikoval | iSport.cz

Brněnská trojice, které se soupeři musí bát: Bedřich Köhler (33 let, 193 cm, 107 kg), Leoš Čermák (40 let, 188 cm, 98 kg) a Martin Dočekal (27 let, 192 cm, 99 kg). • Jaroslav Legner (Sport)

Kdy se rozhodlo o vašem návratu do Komety?

„Bylo to hodně rychlé. Dozvěděl jsem se to před dvěma dny, kdy mi zavolal agent pan Kostka. Už jsem to začal řešit předtím. Když jsem nehrál čtyři zápasy, šel jsem se zeptat, co se děje. Trenéři mi nic neřekli. Nevěděl jsem, proč nehraju. Neměl jsem důvěru.“

Jak jste přemýšlel o budoucnosti?

„Měl jsem i jiné nabídky. Ty jsem zavrhl, protože jsem chtěl dál bojovat o místo ve Spartě. Ale pak zavolal pan Zábranský (majitel Komety) a rychle jsme se domluvili. Vrátil jsem se zpátky domů.“

Takže zůstanete do konce sezony v Brně.

„Doufám, že už nikam nepůjdu. (úsměv) Přišel jsem bojovat, makat a co nejvíc pomoct týmu. Mám parametry na silový styl, tak bych to měl začít pořádně dělat. Středeční zápas ve Zlíně jsem sledoval u večeře s rodiči na mobilu.“

Co vám dalo působení ve Spartě?

„Bylo to velké ponaučení po životní stránce. Po hokejové nová zkušenost. Jiná parta lidí, vedení, místo, zázemí. Oba kluby jsou finančně dobře zabezpečené. V tom to bylo víceméně stejné. Sparta má letos silný tým. V létě jsem ji vzal na hostování, abych se jednou mohl vrátit do Komety.“

Razí německý kouč Uwe Krupp styl, který vám nevyhovuje?

„Je to hodně jednoduchý hokej. Takový NHL style. Nahodit a jít si za tím. Kvápa (Marek Kvapil) a takoví hráči z toho moc radost neměli. Se mnou trenér moc nekomunikoval. Hráli jsme, vyhrávali. A najednou nás prostřídal. Byli tam ještě dva útočníci navíc a už jsem se zpátky nedostal.“

Když jste byl mimo sestavu a hrála Sparta s Kometou, komu jste držel palce?

„To si nechám pro sebe.“ (smích)

Můžete z toho krátkého angažmá čerpat?

„Doufám, že to byla facka, která mi může jen pomoct. Jestli mi ta změna pomůže jako třeba Hynkovi Zohornovi, když šel kdysi do Pardubic, tak jenom dobře. Narážek na to, že jsem byl ve Spartě, už bylo dost. Ještě je budu pár dní slýchat.“ (úsměv)