Další kolaps Komety. Jsme jako pětiletí žáčci, láteřil kapitán Zaťovič | iSport.cz

Co se stalo s Kometou na konci?

„Zápas jsme měli naprosto pod kontrolou. Soupeř vůbec nevěděl, co má hrát. My dostaneme první gól a začneme hrát něco úplně jiného. Byla na nás vidět strašná nervozita. Nevím, z čeho. Rozklepeme se jako pětiletí kluci.“

Proč?

„Musím se podívat na video. Vůbec to nechápu. My vždycky jedeme dva za bránu, odtud dá borec puk před branku a další dává sám góly. To se v extralize stát nemůže. Kór v týmu jako je Kometa. Už z toho musíme něco vyvodit. Ten zápas jsme úplně odevzdali, což je lajdácké. Byly tam lajdácké chyby, vidím za tím osobní zodpovědnost hráčů. Když to řeknu slušně, posrali jsme se z toho.“

Prohráli jste počtvrté v řadě. Je to útlum?

„Není to útlum. Tohle byl jasně vyhraný zápas. Předváděli jsme dvě třetiny to, co jsme chtěli. Přesilovky nám šly. To je jediné pozitivum. Je to prosranej zápas. Ta třetí třetina byla úplná katastrofa. Klukům do hlavy nevidím. Já se snažím hrát furt stejně. Nikdo neříká, abychom hráli takto. Najednou odhazujeme puky a tvoříme věci, které tvořit nemáme. Každý se musí podívat do zrcadla. Měli jsme tři body na lopatě. Naše chyba. Musíme to uhrát, dostat puk ze třetiny. Nezvládli jsme to.“

Vítkovice - Kometa Brno: Rozhodující nájezd proměnil ve 4. sérii Bukarts, 4:3 po sn

Vítkovice - Kometa Brno: Pěstní souboj předvedl Plekanec se Šidlíkem v závěru prodloužení

Vítkovice - Kometa Brno: Bukarts střelou pod pravou horní tyč Vejmelkovy brány srovnal na 3:3

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:31. P. Zdráhal, 44:49. Š. Stránský, 52:52. Roberts Bukarts, . Roberts Bukarts Hosté: 08:19. Plekanec, 22:36. Zaťovič, 31:18. Pyrochta Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk (C), Trška, Bodák – Roberts Bukarts, O. Roman (A), Schleiss – Lakatoš, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Dej, Baláž, Mallet – Razgals, Werbik, Guman. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Plášek ml., Plekanec (A), Svačina – Hruška, Lev, Orsava – Dočekal, Kusko, Jenyš. Rozhodčí Bejček, Stano – Hynek, Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 923 diváků