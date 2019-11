Hrachovina po premiéře za Liberec: Nechám tady asi celou výplatu | iSport.cz

Jaká byla premiéra v dresu Liberce?

„Šťastná. Máme výhru za tři body, zápas byl dobrý, co víc bych si mohl přát. Kdybych chytil gól, bylo by to ještě lepší, ale zaplať pánbůh za tři body. Mám to za sebou.“

To znělo trochu jako úleva, přišla nervozita?

„Jo, tréma byla. Vždycky, když člověk někde chytá první zápas, je nervózní. Jak ale postupoval čas, začínal jsem si hru užívat.“

Výsledek vypadá jednoznačně, ale ještě v půlce zápasu jste hráli 1:1.

„Přesně tak, Litvínov hrál dobře, kousal. Potom, co jsme vyrovnali, se vývoj otočil. Pamatuji si, jak na mě jel Martin Hanzl v úniku, nedal a my pak skórovali. To jsem si zařval gól (úsměv). Zlomilo je to, máme doma body. Jsem rád, že jsme vyhráli, jede se dál.“

Už jste se zabydlel v Liberci?

„No ještě právě ne! Před zápasem jsem měnil hotel, takže pořád pendluju. Byt ještě nemám.“

Domácí atmosféru vám alespoň vytvořili fanoušci, kteří vás při premiéře vyvolávali.

„Je to pěkné, moc pěkné. Ještě jsem to nikdy v Česku nezažil, určitě si toho vážím.“

Překvapila vás něčím extraliga?

„Po jednom zápase se to špatně hodnotí. V každém extraligovém týmu máte top hráče a zbytek, když to řeknu takto blbě, takže nepřekvapila. Zatím neměla čím, ale uvidíme, co bude dál.“

A nezaskočilo vás ani, že jste chytal hned první zápas?

„Nevím, na to se musíte zeptat spíš trenéra. Budu dělat, co mi řeknou. Jejich práce je rozhodnout, kdo bude chytat. I kdybych do brány nešel, připravil bych se úplně stejně.“

Asi přijde i nějaké zápisné, že?

„Určitě, navíc už mě kasírovali. Za chvíli tady nechám asi celou výplatu.“

Za co jste před zápasem platil?

„Za vstup do kabiny, navíc jsem za výhru vypsal nějaké prémie. Z první výplaty mi asi opravdu moc nezbude (smích).“