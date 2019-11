Zábranský se v Kometě čekal. Fiala vypadal, že už je na dně, řekl Zaťovič | iSport.cz

A teď se, borci, ukažte! Bylo to v trenérovi? Nebo je Kometa aktuálně mentálně slabá? První šance napravit hříchy předchozích zápasů nastane už v dnešní dohrávce 15. kola v Třinci ( ONLINE sledujte ZDE>>> ). „Teď jde asi o to dát týmu impulz a vrátit se k tomu, co tady dva tři roky fungovalo. Spousta kluků ví, do čeho jde a možná to někoho uklidní,“ doufá útočník Jan Hruška.

Když po nedělním propadáku s Karlovými Vary (2:7) přišel kouč Petr Fiala do šatny s rezignací, hráče hned napadlo: „Libor Zábranský jde zpátky na střídačku“.

Přesně to se stalo, majitel klubu už dohlížel na pondělní trénink. „První, co nás s klukama napadlo, bylo tohle řešení,“ potvrzuje křídelník Jan Hruška. Převratné změny při vedení týmu ovšem nečeká. „Nějaké věci stejně zůstaly z loňska. Spíš jde o nějaký nadhled,“ míní brněnský odchovanec.

Fialův odchod po páté porážce v řadě se očekával. Hráči ujišťovali, že pod ním makali celou dobu nadoraz. Že to občas vypadalo jinak? Prý jen dojem. „Trenér tady určitě odvedl kus práce. Bylo tam hodně pozitivního, šňůra vítězství. Bohužel to po pěti prohrách padlo na trenéra,“ pokrčil rameny Hruška. „Trenér tam ty tři góly v poslední třetině nedostal,“ uvedl kapitán Martin Zaťovič.

Po výživném tréninku, po jehož skončení se skupinka hráčů ještě dlouho bavila při bagu, se začal tým pomalu balit na úterní duel na ledě mistra. Odjezd ve 12.30, ozvalo se z kabiny, kde už opět šéfoval hřmotný Zábranský.

„Když se na to podíváme objektivně, volní trenéři momentálně v Česku nejsou. Myslím, že on byl první volba pro klub. Ví, jak všechno funguje a jak chce, aby to fungovalo. Je majitel, prezident, prostě všechno. Co řekne, tak to bude. Když to nebude někdo respektovat, nebude tu dřív on než Libor,“ usmál se Zaťovič, jenž si všímal Fialovy frustrace z opakovaných propadů. „Vypadalo to, že už je z toho hodně na dně,“ postřehl.

Po úletu s Vary vyčerpaný kouč funkci složil. „Leželo to na něm, my jsme mu nepomohli. On to musel vzdát za nás. Skončil kvůli našim výsledkům. To pro mě pozitivní není. Takto to dál nesmí pokračovat,“ líčil člen prvního útoku. Fiala si na konci svého angažmá rýpnul, že mužstvo nešlo za jeho vizemi na sto procent. „Tohle prohlášení mě překvapilo,“ nezapíral Zaťovič. „On musí vědět, co tím myslel. Každý chtěl vyhrát za Kometu. Je asi jedno, jestli na střídačce stojí pan Fiala nebo Libor Zábranský,“ dodal.

Od úterka na ní bude Zábranský, přirozená autorita. Zlepšení se však nedostaví samo sebou. Je potřeba změnit myšlení, zvýšit koncentraci a vrátit se k černé práci po celých šedesát minut. „Tím, že se vrátí na střídačku Libor, se nic lusknutím prstu nezmění. Musíme pracovat tak, abychom ty nedostatky odstranili. Vidím to tak, že si to po těch změnách teprve sedá,“ shrnul útočník, jenž kvituje, že jde Kometa do akce znova už v úterý. „Super, za mě jenom. Jedeme dál, není na co čekat. Musíme to vrátit prací na naši stranu,“ zakončil kapitán.

