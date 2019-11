Další zásilka pro The Hockey News? Vejmelka čaroval betony jako Hašek | iSport.cz

Co ukázal Vejmelka? Oceláři hráli ve 43. minutě přesilovku. Vedli už 5:2, byli v absolutní pohodě. Petr Vrána dostal křížný pas na pravé křídlo, okamžitě pálil do odkryté brány. Gólman Komety se stačil gymnasticky natáhnout, puk vykopnul levým betonem nad sebe. Padal do brány, ale Vejmelka, byť už ležel na břiše, ho stačil pravou nohou vykopnout. Klasický Hašek. Nebo škorpión jakým, jakým se navždy proslavil fotbalový brankář René Higuita z Kolumbie.

„Po pravdě, já jsem ani nevěděl, že jsem to vykopnul,“ přiznal po zápase Vejmelka. „Spíš ze zoufalství jsem udělal nějaký pohyb. Doufal jsem, že to neskončí v bráně. To se nestalo. Bohužel nám to nepomohlo k lepšímu výsledku.“

Geniální zákrok ocenili i protihráči. Matěj Stránský (2+2), který byl před Vejmelkou připravený na dorážku, jenom nevěřícně kroutil hlavou. „Už jsem se radoval. Pak jsem viděl, jak to vykopnul, jen jsme si povzdechli - ježišmarjá! Přál jsem to Péťovi (Vránovi), ale zákrok byl super.“

Třinec - Kometa: Vejmelka se blýskl parádním zákrokem proti zakončení soupeře

Podobně exkluzivně se před čtyřmi lety v Třinci blýsknul v dresu Komety i Marek Čiliak. Prakticky ze stejné pozice tehdy také v přesilovce do prázdné střílel Erik Hrňa. Čiliak stačil puk zablokovat bleskurychlou lapačkou. A o zákroku se pak psalo i v The Hockey News. Jako o jednom z nejlepších za poslední roky.

„Vypadalo to jako jistý gól – než se Čiliak vrátil do postavení a odvrátil střelu lapačkou mimo nebezpečí,“ popisoval The Hockey News. „I z Hrňova pohybu je jasné, že si byl skoro jistý, že právě střílí branku.“

Rozdíl je, že Čiliak tehdy zachránil Kometě výhru 2:1. V úterý Brno padlo v Třinci 3:6. A Vejmelka, který měl na začátku sezony famózní formu, se také nevyhnul kiksu. Hned při první brance mu puk poklouznul po odrazu od zadního mantinelu pod lapačkou a Ondřej Kovařčík střílel do prázdné. „Někdy to tak je,“ krčil mladý brankář rameny. „Už taky sám nevím, co změnit, aby to bylo zase jako dřív. Je to asi pořád o práci, pozitivním přístupu. Je to jenom sport.“

SESTŘIH: Třinec - Kometa 6:2. Trápení brněnského týmu pokračuje i po změně trenéra