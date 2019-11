SESTŘIHY: Brno proti Hradci nakopl Zaťovič hattrickem. Plzeň padla 0:3 | iSport.cz

Bruslaři rozhodli v první třetině

O první gól utkání se postaral v šesté minutě Kousal, jenž přesnou střelou k tyčce zakončil rychlý protiútok. Poté hosté promarnili 92 sekund dlouhou přesilovku pět na tři, dlouho je to však mrzet nemuselo. Ve 12. minutě využil zakrytého výhledu brankáře Honzíka Najman a o 51 sekund později zvyšoval již na 3:0 pro Mladou Boleslav kapitán Vondrka.

Verva za první třetinu vyslala na gólmana soupeře Krošelje jen tři střely, probudila ji až přesilovka na přelomu první a druhé části. Slovinský brankář měl najednou mnohem více práce, svůj tým ale podržel. Před polovinou zápasu měli domácí k dispozici 48 sekund dlouhou výhodu dvojnásobné přesilové hry, ani oni se však proti bránící trojici neprosadili.

Po sérii nevyužitých šancí přišla pro domácí studená sprcha. Vyloučení Ščotky potrestal Zbořil a otočil vývoj duelu opět na stranu hostů. Asistenci si připsal Jeglič, jenž nastoupil za Mladou Boleslav poprvé po svém příchodu ze Zlína. Hlavní postavou dalších minut se stal Honzík, jenž ve zbývajících sedmi minutách druhé třetiny zlikvidoval minimálně pět velkých šancí soupeře.

Ve 45. minutě se podařilo snížit Douderovi a domácí se pokusili duel ještě zdramatizovat. Krošelj si následně připsal několik dobrých zákroků, v 53. minutě jej ale podruhé překonal v přesilovce Mahbod. Šanci na možný obrat ale vzal Litvínovu Jeglič.

Ohlasy trenérů

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Z naší strany to bylo jednoznačně jedno z nejhorších utkání v sezoně. Nenavázali jsme na zlepšený výkon, který jsme předvedli proti Spartě. Začátek nebyl úplně špatný, ale pokud nebudeme plnit úkoly, které si před utkáním dáme, tak nemůžeme být úspěšní. Ztrácíme kotouče na modrých čarách a během chvilky je utkání rozhodnuto. Boleslav vyhrála zaslouženě."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Myslím, že jsme byli po celý zápas lepší. Věděli jsme o problémech Litvínova a věděli jsme, že když se ze začátku dostaneme do vedení, tak to pro ně bude hodně těžké. To se nám i povedlo a zaslouženě jsme vyhráli."

SESTŘIH: Litvínov - Mladá Boleslav 2:5. Verva marně dotahovala, fanoušci pískali

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:47. L. Doudera, 52:22. Mahbod Hosté: 05:12. P. Kousal, 11:50. Najman, 12:41. Vondrka, 32:40. Zbořil, 56:48. Jeglič Sestavy Domácí: Honzík (Janus) – Jánošík (A), L. Doudera, Baránek, Ščotka, Štich, T. Pavelka – Mahbod, V. Hübl (A), Válek – Petružálek, M. Hanzl, Jarůšek – Myšák, J. Mikúš, F. Lukeš – Jurčík, Helt, Kašpar (C) – Zygmunt. Hosté: Krošelj (Haas) – Ševc (A), Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – Klepiš, Bičevskis, Šťastný – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – R. Zohorna, Jeglič, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Ondráček, Špůr Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 039 diváků

Skvělý Lukáš zadusil Gulašovo komando

Domácí s uzdravenými oporami Mertlem a Gulašem začali aktivněji a právě plzeňský kapitán již ve třetí minutě osamocený před brankou ztroskotal na Lukášovi. Olomoucký gólman si za chvíli poradil i s nebezpečnou střelou Koldy. Hosté sice poté otupili nápor Indiánů, ale směrem dopředu se neprosazovali.

Naopak Lukáš jen s obtížemi vyrazil táhlý pokus Mertla z levého křídla a především ve 13. minutě se štěstím zlikvidoval Strakův samostatný únik. Kohouti se neprobudili ani během přesilové hry, naopak Kantner vracející se z trestné lavice neproměnil z bezprostřední blízkosti přečíslení dvou na jednoho. Na druhé straně se mezi kruhy objevil Nahodil, střeleckou příležitost však promarnil.

Po pauze už se hosté radovali, když zmatek v plzeňském obranném pásmu potrestal ve 23. minutě přesným bekhendem Irgl. Obraz hry se změnil a nervózně hrající domácí v prostřední části obtížně přecházeli přes střední pásmo a navíc chybovali v rozehrávce.

V polovině utkání ještě stačil Irglovu střelu vyrazit svým levým betonem gólman Frodl, ale ve 31. minutě další zaváhání defenzivy Indiánů potrestal nekrytý Kolouch trefou na 2:0. Domácí nedokázali odpovědět během dvou početních výhod a přes střeleckou převahu je dobře organizovaná obrana hostů nepouštěla do gólových šancí.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Olomouc od pohromy uchránil při vyloučení Tomečka Lukáš, který stačil na brankovou konstrukci vytěsnit ránu Roba bez přípravy. Další oslabení už hosté zvládli lépe a naopak při přesilovce v 51. minutě mohl definitivně rozhodnout agilní Irgl, po ideální přihrávce Olesze ale po kličce do bekhendu nepřehodil Frodlův pravý beton. Kohouti poté ještě přežili trest svého kapitána Vyrůbalíka a v 59. minutě při plzeňské power play přidal třetí gól Nahodil.

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 0:3. Lukáš zastavil Gulaše i ostatní, zapsal 40 zákroků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 22:44. Irgl, 30:59. Kolouch, 58:11. Nahodil Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Moravčík, Houdek, Čerešňák, Jank, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Mertl (A), Gulaš (C) – Straka (A), Kracík, V. Němec – Kantner, Kodýtek, Eberle – Kolda, R. Vlach, Rob. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík (C), Dujsík, Škůrek – Strapáč, Kolouch, Irgl – Burian, Nahodil, Klimek – Olesz, J. Knotek (A), V. Tomeček – Vodný, Handl, Skladaný. Rozhodčí Pražák, Veselý – Brejcha, Jelínek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5742 diváků

Kometa - Mountfield HK 3:2p

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:25. Zaťovič, 34:38. Zaťovič, 62:36. Zaťovič Hosté: 46:03. Jergl, 58:40. Červený Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Štencel, Malec – Hruška, Plekanec (A), Svačina – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Orsava, Lev, Jenyš – Plášek ml., Kusko, L. Horký. Hosté: Mazanec (D. Dvořák) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Červený (A), Koukal, Jergl – R. Pavlík (A), Cingel, Smoleňák (C) – M. Chalupa, Rákos, Vincour – Perret, Klíma, Vopelka – R. Pilař. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Jindra, Zíka Stadion DRFG arena Návštěva 7415 diváků

Jágr vyprodal další arénu, výhru však brali Tygři

Vystoupení kladenské hvězdy Jaromíra Jágra sledovala po roce a téměř deseti měsících opět vyprodaná Home Credit Arena. Tehdy se Jágr představil v Liberci poprvé po návratu z Calgary ještě v první lize proti Benátkám nad Jizerou, za které nastoupil i Petr Nedvěd. K výhře 7:2 tehdy Jágr pomohl třemi asistencemi. Proti Liberci, kterému dal v prvním duelu doma při výhře 5:3 dva góly včetně vítězného, se dnes bodově neprosadil.

V úvodu se hrálo bez velkých šancí a nic se na tom nezměnilo ani při Graborenkově trestu. Právě běloruský bek měl možnost otevřít skóre v deváté minutě, kdy Godla jeho střelu vyrazil ještě do Lence a od něho se puk odrazil těsně vedle levé tyče.

Při Dernerově trestu se také domácí ubránili, hosté pak odolali při pobytu Hajného na trestné lavici. Rytířům se nepovedla ani další přesilovka při Vlachově vyloučení. V 18. minutě se pokusil zakončit sám přečíslení Bulíř, ale situace skončila jeho srážkou s gólmanem Godlou.

V 25. minutě ztratil Zikmund puk ve středním pásmu, v pokračující akci Marosz našel mezi kruhy ideálně Filippiho, který pohotovou střelou otevřel skóre. Rytíři odolali při O'Donnellově vyloučení a jejich snahu o vyrovnání přibrzdil i Romančíkův trest, při němž si Godla poradil s Bulířovou šancí a neuspěl ani Jelínek.

Kladno se neprosadilo ani při Maroszově vyloučení, při kterém měl v přečíslení s Musilem možnost Vlach. Odpovědět se snažil O'Donnell. Austin faulem zabránil gólu Ordoše a Godla podržel svůj tým v oslabení při Hudáčkově šanci.

Ve 44. minutě nejdříve neproměnil dva šance Bulíř, ale vzápětí už kladenského gólmana překonal Hudáček střelou zpoza levého kruhu. Ve 47. minutě se snažil z pozice mezi kruhy vrátit Kladno do hry Jágr, jenže Hrachovina zasáhl proti jeho pokusu betonem.

Liberec si náskok hlídal a mohl zvýšit, ale Jelínek neměl přesnou mušku a dvě možnosti nevyužil ani Lenc. Naopak Hrachovinovi sebral nulu 36 sekund před koncem kapitán hostů Strnad. V závěru už ale domácí Rytíře k ničemu nepustili.

SESTŘIH: Liberec - Kladno 2:1. Vyprodaná aréna viděla šestou výhru Tygrů v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:13. Filippi, 44:06. L. Hudáček Hosté: 59:25. J. Strnad Sestavy Domácí: Hrachovina (Peters) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, T. Hanousek, Kolmann, Havlín – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Ordoš. Hosté: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Romančík, Kehar, Barinka (A), Zelingr – Jágr, Melka, Zikmund – J. Strnad (C), Machač, Redlich – Bílek, Stach, Réway – O'Donnell, T. Kaut (A), Hajný – Š. Bláha. Rozhodčí Hladil, Kika – Kajínek, Špringl Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 500 (vyprodáno) diváků

Pardubice - Zlín 0:2

SESTŘIH: Pardubice - Zlín 0:2. Ševci zvládli důležitý záchranářský souboj

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 39:14. Fryšara, 58:49. P. Sedláček Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), T. Voráček, Mikuš (A), J. Zdráhal, Ivan – Harju, R. Kousal, Tybor – Látal, Mandát (A), Hovorka – D. Kindl, Blümel, M. Beran – Machala, Pochobradský, Matýs. Hosté: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Buchta, Nosek (A), Hamrlík, Gazda – Köhler (A), Claireaux, Fořt – Kubiš (C), P. Sedláček, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Okál. Rozhodčí Hejduk, Šindel – Ganger, Klouček Stadion enteria arena Návštěva 6794 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 20 10 6 1 3 77:49 43 2. Třinec 22 13 1 2 6 78:53 43 3. M. Boleslav 20 10 3 1 6 60:44 37 4. Liberec 19 11 2 0 6 68:60 37 5. Plzeň 19 11 0 3 5 65:52 36 6. Brno 21 9 3 2 7 61:62 35 7. K. Vary 20 10 1 1 8 71:53 33 8. Mountfield 21 7 2 2 10 52:62 27 9. Vítkovice 21 4 6 3 8 54:65 27 10. Olomouc 20 6 2 3 9 40:56 25 11. Kladno 20 6 2 3 9 54:71 25 12. Zlín 21 7 0 1 13 58:68 22 13. Litvínov 20 4 1 4 11 48:68 18 14. Pardubice 20 5 0 3 12 40:63 18 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

SE SIMONOU: MasterPech! Sparťanský útočník uvařil. A co sázka?