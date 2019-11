Zaťovič až ve druhém útoku? Kulišárna trenéra, usmál se po hattricku | iSport.cz

Třikrát hattrick proti Mountfieldu HK. A to jen v dresu Komety. Martin Zaťovič na hradecký soubor umí, tentokrát jeho tři trefy stačily na dvoubodovou výhru v prodloužení. „Je to trošku rozpačité, taková kaňka,“ nejásal nad tím, že Brno ztratilo ve třetí třetině dvoubrankový náskok. Po šesti prohrách však přišlo vítězství.

Jaké to je dát hattrick?

„Samozřejmě emotivní. Ale my jsme chtěli tři body. Musíme vzít s pokorou dva a jdeme dál pracovat. Přerušili jsme škaredou sérii a doufám, že už se zvedneme a začneme vyhrávat. Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. V obraně jsme měli super věci. Kdybychom nedostali v power play gól, vyhráli jsme 2:1 a všichni jsou spokojení. Takto je to trošičku rozpačité, taková kaňka.“

V prodloužení jste zaskočil brankáře Marka Mazance střelou z úhlu. Viděl jste v bráně místečko?

„Otevřelo se mi to tam. On byl trošku dole. Podřepl si a šel jako by dopředu, aby mohl hrát hokejkou. Trošku jsem ho nachytal. Už jsem nechtěl vymýšlet, bylo tam dost nahrávek a žádná střela. Zkusil jsem to a zaplaťpánbůh to tam padlo.“

Kometa Brno - Mountfield HK: Zaťovič zkompletoval hattrick a rozhodl, 3:2

Všechny branky v utkání padly z přesilovek. Náhoda?

„Přesilovky dnes rozhodují. Máme je sehrané, víme různé varianty. Soupeř vždycky udělá nějakou chybu. Máme o jednoho hráče navíc. Když to uděláme dobře, je velká pravděpodobnost, že dáme gól. Oni taky proměnili dvě. Byl to vyrovnaný zápas. Moje dva góly byly stejné a jedna dorážka. Je to vždycky o tom, co vám soupeř povolí, anebo jestli udělá gólman chybu.“

Byl ve vaší hře znát rukopis staronového kouče Libora Zábranského?

„Hodně pracujeme na hře v rovnovážném stavu. Trošku oživujeme střední pásmo. Dáváme se do kupy. Dáváme si do hlav, co chtějí trenéři. Musíme je poslouchat a pracovat.“

Kometa Brno - Mountfield HK: Zaťa za to vzal jako správný kapitán, těšilo kouče Pokorného

Řekl jste si, že to jako kapitán musíte rozhodnout a jít příkladem?

„O to nejde. Všichni jsme na jedné lodi. Chtěli jsme to zlomit za každou cenu. Je to jen za dva body, ale nějaká práce je tam vidět.“

Jak to, že vaše pětka s centrem Holíkem začala až jako druhá?

„Nazval bych to trenérskou kulišárnou.“ (úsměv)

Je Mountfield pod Vladimírem Růžičkou jiný než dřív?

„Možná to zkouší víc defenzivně. Nechodí tolik po nás. Růžičkův rukopis vidím v tom, že Hradec chce hrát střední pásmo a chodit do protiútoků. Dřív hrál víc útočně. Jinak tam žádný rozdíl nevidím.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:25. Zaťovič, 34:38. Zaťovič, 62:36. Zaťovič Hosté: 46:03. Jergl, 58:40. Červený Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Baranka, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Štencel, Malec – Hruška, Plekanec (A), Svačina – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Orsava, Lev, Jenyš – Plášek ml., Kusko, L. Horký. Hosté: Mazanec (D. Dvořák) – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Červený (A), Koukal, Jergl – R. Pavlík (A), Cingel, Smoleňák (C) – M. Chalupa, Rákos, Vincour – Perret, Klíma, Vopelka – R. Pilař. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Jindra, Zíka Stadion DRFG arena Návštěva 7415 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 20 10 6 1 3 77:49 43 2. Třinec 22 13 1 2 6 78:53 43 3. M. Boleslav 20 10 3 1 6 60:44 37 4. Liberec 19 11 2 0 6 68:60 37 5. Plzeň 19 11 0 3 5 65:52 36 6. Brno 21 9 3 2 7 61:62 35 7. K. Vary 20 10 1 1 8 71:53 33 8. Mountfield 21 7 2 2 10 52:62 27 9. Vítkovice 21 4 6 3 8 54:65 27 10. Olomouc 20 6 2 3 9 40:56 25 11. Kladno 20 6 2 3 9 54:71 25 12. Zlín 21 7 0 1 13 58:68 22 13. Litvínov 20 4 1 4 11 48:68 18 14. Pardubice 20 5 0 3 12 40:63 18 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

SESTŘIH: Kometa Brno - Mountfield HK 3:2pr. Zaťovič hattrickem ukončil bídu domácích

Kometa Brno - Mountfield HK: Za výkon ve třetí třetině jsme si bod zasloužili, řekl Martinec

Kometa Brno - Mountfield HK: Risk bez brankáře vyšel, Červený srovnal, 2:2

Kometa Brno - Mountfield HK: Rychlou kombinaci zakončil Jergl a snížil, 2:1

Kometa Brno - Mountfield HK: Pavlík vykopl masku Mazancovi, který těsně předtím vychytal v nájezdu Svačinu

Kometa Brno - Mountfield HK: Mazanec si vzpomněl na Haška a fantasticky vykopl střelu Orsavy

Kometa Brno - Mountfield HK: Zaťovič prudkou ranou podruhé využil přesilovku, 2:0