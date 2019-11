V Kometě se stalo něco uvnitř. Zábranský umí najít společnou řeč s hráči | iSport.cz

Petr Šidlík šel s Tomášem Plekancem do bitky poté, co ho jeho soupeř ostře zasáhl u mantinelu • Petr Kotala (HC VÍTKOVICE RIDERA)

S Tomášem Plekancem se Petr Šidlík pustil do bitky v úplném závěru prodloužení utkání Vítkovic proti Kometě • Petr Kotala (HC VÍTKOVICE RIDERA)

Třinečtí Oceláři se radují ze vstřelené branky do sítě brněnské Komety • ČTK

Aron Chmielewski (vlevo) a Matěj Stránský (vpravo) se radují ze vstřelené branky do sítě Komety • ČTK

Kometu převzal zase zpátky majitel Libor Zábranský. Za vším jsou výsledky, je to organizace, která má za poslední roky nějakou třídu, a vždycky jste si všimli, že hra dává smysl. Výsledky ale teď nebyly dobré a Petr Fiala skončil. Určitě to teď není takové, jak si všichni v létě malovali.

Petr říkal, že za ním hráči z týmu nešli. Tohle je strašně složitá věc, Petr byl dlouho v Olomouci a přišel do špičkového mužstva, které má nějaké svoje zákonitosti.

Je důležité, abyste našli společnou řeč se staršími kluky, zároveň nesmíte odhánět mladé. Když si rozvikláte jednu nebo druhou stranu, mohou přijít problémy. Není vůbec snadné říct, co stojí za tím, že trenér získá pocit, že za vámi hráči nejdou, faktorů je tam hrozně moc.

Trénovat Kometu po Zábranském je těžké...

Zajímavé je, jak se trenérský svět celkově mění. Dřív byste si řekli, že kouč může přijít do kabiny, zařve, hráči se ho budou bát a taky proto makat. V téhle době by to bylo spíš už kontraproduktivní.

Podívejte se na Mikea Keenana