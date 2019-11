Litvínov se topí u dna, fanoušci pískají. Není o co se opřít, říká Helt | iSport.cz

Jedno z nejhorších utkání v sezoně. To byl v podání Litvínova duel proti Mladé Boleslavi, v němž se Bruslaři odrazili k vítězství 5:2 třemi góly během úvodních třinácti minut. Verva nenavázala na výkon z minulé neděle, kdy urvala bod se Spartou. Prohrála počtvrté v řadě. „Jedině dobře, že ostatní týmy dole taky nebodují a neodskakují. Ale je to jenom po nás,“ řekl útočník Filip Helt po zápase, kdy jen souběžná porážka Pardubic a lepší skóre zachránily Krušnohorce před pádem na dno extraligy.

Začali jste dobře, ale pak přišel první gól a úplně se to zlomilo. Čím si to vysvětlujete?

„To je náš dlouhodobější problém. Začneme slušně, potom inkasujeme a mužstvo to srazí. Víme o tom, jen se nám to pořád nedaří nějak odbourat.“

Před brankou na 0:1 jste ztratil kotouč na modré čáře, nicméně puk jste tam dostal trochu pod tlakem a do špeku, jak se říká. Jak byste tu situaci popsal?

„Nahrávka nebyla úplně ideální, ale na téhle úrovni si s tím musím poradit. Pak jsem to zkazil, když jsem chtěl puk prohodit, riskoval jsem a nevyplatilo se. Byla to moje chyba, můj gól a jde to za mnou.“

Dvě třetiny jste hráli pod tlakem, potom jste zase měli navrch. Kde se zápas lámal?

„Myslím, že to je vždycky jen o nás, celém mužstvu, jak se na to připraví a nahecuje. My dokážeme hrát dobrej hokej. Když si to řekneme a když vidíme, že v jednoduchosti je síla, pokud děláme, co máme. Ale musíme to dělat pořád, všichni a od začátku.“

Minulou neděli proti Spartě jste předvedli dobrý hokej, první třetina proti Mladé Boleslavi byla hrůza. Čím to je?

„My jsme chtěli navázat na výkon se Spartou. Utkání bylo dobré, vyrovnané, až na pár chyb. Ovšem zase, kdyby nebyly chyby, nejsou góly. Tentokrát nám první třetina nevyšla, prohráli jsme ji 0:3 a to mělo dopad na celé utkání.“

Jak vnímáte kritiku fanoušků, když na vás pískají. Je ještě čemu se divit, když to nebyl ojedinělý výpadek?

„Jasně, že na to mají právo, když se nevyhrává. Nebodujeme tak stabilně, aby byli spokojení. Chápu to. My taky pod tlakem hrajeme, taky se nám to nelíbí.“

Patříte k mladším hráčům v týmu, tak trochu záleží, v jaké pohodě hrajkí ti zkušenější, kteří mají mužstvo táhnout. Je to taky problém současného Litvínova?

„Pro nás je lepší, když ti starší lídři tu svoji úlohu mají a práci nám tím ulehčují. Netvrdím, že to tak v Litvínově nefunguje. Jenom se prohrává a není o co se opřít. Ale stačí pár výher a zase to fungovat bude. Tomu věřím.“

Co tedy dělat, aby se tým psychicky úplně nesesypal, když porážek přibývá?

„Jedině dobře, že ostatní týmy dole taky nebodují a neodskakují. Ale opakuju, je to jenom o nás. Když se takhle nedaří, musíme to zjednodušit, co to jde, kopat nohama, každý souboj naplno, každou vteřinu na ledě tam nechat všechno.“

Spekuluje se, jestli máte kondici, zda se neprojevil jiný, úplně jiný způsob letní přípravy. Jak jste na tom se silami?

„Budu mluvit za sebe. Cítím se výborně, proti jiným sezonám v minulosti fakt dobře. Mám nastavený nějaký plán a toho se držím, sám si ho koordinuju. Jsou to cviky, které máme domluvené s organizací, která nás připravuje, a pod dozorem trenérů.“

V kondici tedy problém nebude?

„Každý hráč ví, kde má rezervy, kdy má co udělat a kdy ne, kdy si dát pauzu nebo přidat. A to je věc každého toho hráče. Ale myslím, že v téhle kabině je většina kluků spolehlivých, tam problém určitě nebude.“

Vedení klubu podrželo Jiřího Šlégra. Myslíte, že by změna trenéra dodala mužstvu nějaký impuls?

„Těžko říct. Já s trenéry žádný problém nemám. A myslím, že málokdo z kluků. Naopak si myslím,. že nás dokážou dobře naladit, připravit, všechno. Jen potřebujeme taky při hře trošku to štěstíčko. Padne nějaký gól, vyhraje se zápas a nálada bude taky jiná.

