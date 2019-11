Na Jágra bylo zase plno. Už pošesté! Na veterána se přišel podívat i Duda | iSport.cz

Kdy se ta série zastaví? Mohla by zdárně pokračovat. Prozatím přibrzdila na čísle 6. Tolik venkovních zápasů v řadě, v nichž nastoupil Jaromír Jágr, bylo vyprodaných. Naposledy včera v Liberci, kdy domácí vyhráli 2:1. Další štace? Plzeň, Kometa, hokejové bašty. Takže se dá čekat, že faktor Jágr se podepíše i tam… Po včerejší partii ale nemohla mít slavná osmašedesátka dobrou náladu.

Začalo to Mladou Boleslaví, po níž byl hokejový fantom rozmrzelý, slyšel i pískot. Následoval Hradec, Vítkovice, Sparta, Olomouc a naposledy Liberec.

Pokaždé se po lístcích zaprášilo. „Je to super, před takovou kulisou se hraje výborně. Jsme za to rádi, že lidi lákáme a chodí,“ reagoval kladenský kapitán Jakub Strnad. I když mluvil v množném čísle, je zřejmé, že tím hlavním lákadlem je číslo 68.

Naposledy se Jágr v Liberci objevil před necelými dvěma lety. Třetího února 2018, kdy po návratu ze zámoří okořenil první ligu. To bylo tehdy slávy! Vždyť kvůli němu oprášil výstroj i další mohykán – útočník Petr Nedvěd. Vyprodaná aréna hltala prvoligový šlágr Benátky – Kladno, v němž oba pardálové dokázali, že se mohou směle srovnávat s o dvacet let mladšími… Jágr bral tři asistence. Liberecký nestor už hokej hraje jenom pro radost, za staré pány a z pozice generálního manažera dohlíží na chod hokejové reprezentace.

Osmašedesátka pořád udivuje na ledě. Faktor Jágr i nadále funguje. Fanoušci berou pokladny útokem. Ne snad, že čekají, že by je druhý nejproduktivnější hráč historie NHL omámil střeleckými nášupy. Ale prostě ho chtějí vidět. I tím mu vyjadřují respekt, jak sám říká.

Liberec - Kladno: Libor Hudáček navýšil vedení střelou od modré čáry, 2:0

V hledišti nechyběl ani Radek Duda, 40letý veterán, jenž pořád hraje za Benátky a v Liberci pomáhá s hráčským rozvojem. „Moc rychle nejezdí, ale stačí mu to, co?“ pousmál se po první třetině. V té druhé už Jágr přidal na tempu, ve svém živlu byl především při přesilovce. Z hlediště bylo slyšet: Ty jo, ten si tam jezdí!

Rytíři sice padli těsně 1:2, ale reálný obraz byl jiný. Tenhle výsledek si odvezli jenom díky famóznímu brankáři Denisu Godlovi, který v posledních utkáních úřaduje. I včera zářil. Ale jednou se taky pořádně vztekal. Zaslouženě. To když spoluhráči zazmatkovali ve vlastní třetině, čehož soupeř zkušeně využil a zvýšil na 2:0. Už to vypadalo, že se chce po spoluhráči ohnat holí! Až tak to v něm bouchnulo.

„Pořád ty samé chyby! Je to hrozně frustrující. Nelepší se to. Jestli takhle v obraně budeme hrát i proti Pardubicím, na body to nevypadá,“ zlobil se kladenský brankář. Nikdo se mu nemohl divit. „To jsou hrozné chyby. Od začátku sezony nás trápí, že nemáme zorganizovanou obranu ve vlastním pásmu,“ přitakal kapitán Strnad.

Kdy bylo vyprodáno na Jágrovo Kladno: 20. října - Mladá Boleslav (6:3), 4200 diváků

29. října - Mountfield HK (2:1p), 6890

3. listopadu - Vítkovice (3:4p), 9833

13. listopadu - Sparta (6:2), 17 220

17. listopadu - Olomouc (1:3), 5500

22. listopadu - Liberec (2:1), 7500

Liberec byl lepší, efektivnější. Chytřejší. „Mají rychlé silné útočníky, nechtěli jsme je nechat hrát u nás v pásmu,“ vystihl to útočník Tomáš Filippi. Jeho parta se rozjíždí, vyhrála pošesté za sebou. To je panečku odpověď na mizernou sérii, v níž pětkrát prohrála… „Chceme v tom pokračovat. Sedm výher je lepších než šest, ne?“ pousmál se Filippi.

Stejná série pokračuje i u Rytířů. Akorát se nejedná o výhry, ale o vyprodané stadiony. V neděli hrají doma, další venkovní utkání jsou v Plzni a na Kometě. Bude opět vyprodáno? Je to pravděpodobné. Na Jágra se pořád vyplácí se chodit dívat.

SESTŘIH: Liberec - Kladno 2:1. Vyprodaná aréna viděla šestou výhru Tygrů v řadě